Suscribirse

Cápsula

28 empresas de venta directa en Colombia renuevan su compromiso con la protección del consumidor

El sector, en el que participan más de 2,4 millones de personas en el país, refuerza la autorregulación y la transparencia mediante la certificación internacional en el Código de Ética.

Redacción Economía
13 de septiembre de 2025, 12:37 a. m.
Compañías del país y la región reportaron crecimiento en utilidades y ganancias durante el primer semestre de año. Aducen el positivo balance a la solidez en el mercado nacional e internacional.
La certificación internacional refuerza las buenas prácticas empresariales y la transparencia en el sector de la venta directa en Colombia. | Foto: 123 Rf

Veintiocho compañías afiliadas a la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi) renovaron su certificación internacional en el Código de Ética, un estándar que busca garantizar la transparencia comercial y la protección de los consumidores en este sector.

En Colombia, alrededor de 2,4 millones de personas se dedican a la venta directa, de las cuales el 80,5% son mujeres. Esta actividad ha cobrado relevancia como alternativa económica, con los cosméticos y el cuidado personal (44,6%) y los alimentos y bebidas (10,7%) como las categorías de mayor crecimiento en consumo.

La certificación, avalada por la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (Wfdsa), se sustenta en los principios de la Ley 1700 de 2013, la única norma en Latinoamérica que regula específicamente la actividad. Según Acovedi, esta legislación promueve la equidad, la ética empresarial y el acceso a la información, al tiempo que combate esquemas ilegales o piramidales que afectan a los consumidores.

El modelo parte de un diagnóstico técnico y cultural. La premisa es simple: la eficiencia no se impone, se construye.
La renovación del Código de Ética en la venta directa busca fortalecer la confianza y la transparencia en el mercado colombiano. | Foto: Freepik

“Esta renovación es mucho más que una formalidad; es una declaración de principios. La venta directa es un modelo legítimo, que bien aplicado, impulsa el emprendimiento, el empoderamiento económico y la generación de ingresos en miles de hogares colombianos. Nuestro compromiso y promesa de valor es con un mercado ético, informado y sostenible”, afirmó Elizabeth Acuña Ayala, directora ejecutiva de Acovedi.

Con esta medida, el gremio busca consolidar la confianza en el mercado y fortalecer la imagen del país como referente normativo en la región, en un momento en que la formalidad y la autorregulación son claves para diferenciar la actividad de prácticas ilícitas que afectan la economía de los hogares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estaciones de TransMilenio y principales rutas para ir al Festival Cordillera este sábado y domingo en Bogotá

2. El plan que busca resolver el futuro migratorio de miles de venezolanos en EE. UU.

3. Esta es la alocución del presidente Gustavo Petro sobre la Nueva EPS

4. Canal y hora exacta para ver en vivo el nuevo partido del Real Madrid por LaLiga

5. Ojo dónde compra la lotería: operativo ‘El Dorado’ realizó capturas a red de chance ilegal en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ConsumoVentasComerciantesIngresosAlimentosCuidado personal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.