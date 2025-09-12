Cápsula
28 empresas de venta directa en Colombia renuevan su compromiso con la protección del consumidor
El sector, en el que participan más de 2,4 millones de personas en el país, refuerza la autorregulación y la transparencia mediante la certificación internacional en el Código de Ética.
Veintiocho compañías afiliadas a la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi) renovaron su certificación internacional en el Código de Ética, un estándar que busca garantizar la transparencia comercial y la protección de los consumidores en este sector.
En Colombia, alrededor de 2,4 millones de personas se dedican a la venta directa, de las cuales el 80,5% son mujeres. Esta actividad ha cobrado relevancia como alternativa económica, con los cosméticos y el cuidado personal (44,6%) y los alimentos y bebidas (10,7%) como las categorías de mayor crecimiento en consumo.
La certificación, avalada por la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (Wfdsa), se sustenta en los principios de la Ley 1700 de 2013, la única norma en Latinoamérica que regula específicamente la actividad. Según Acovedi, esta legislación promueve la equidad, la ética empresarial y el acceso a la información, al tiempo que combate esquemas ilegales o piramidales que afectan a los consumidores.
“Esta renovación es mucho más que una formalidad; es una declaración de principios. La venta directa es un modelo legítimo, que bien aplicado, impulsa el emprendimiento, el empoderamiento económico y la generación de ingresos en miles de hogares colombianos. Nuestro compromiso y promesa de valor es con un mercado ético, informado y sostenible”, afirmó Elizabeth Acuña Ayala, directora ejecutiva de Acovedi.
Con esta medida, el gremio busca consolidar la confianza en el mercado y fortalecer la imagen del país como referente normativo en la región, en un momento en que la formalidad y la autorregulación son claves para diferenciar la actividad de prácticas ilícitas que afectan la economía de los hogares.