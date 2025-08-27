Suscribirse

Cápsula

40 pymes del suroccidente se capacitan en gestión y sostenibilidad para fortalecer su competitividad

La iniciativa busca cerrar brechas administrativas, financieras y ambientales en empresas del Valle del Cauca y Cauca, dinamizando el tejido empresarial regional.

Redacción Economía
27 de agosto de 2025, 5:56 p. m.
Riopaila Castilla anuncio el inicio del tercer ciclo de formación empresarial y de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas vinculadas a su cadena de suministro.
Riopaila Castilla anuncio el inicio del tercer ciclo de formación empresarial y de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas vinculadas a su cadena de suministro. | Foto: Riopaila Castilla

Un grupo de 40 pequeñas y medianas empresas del suroccidente colombiano inició un proceso de formación en sostenibilidad y gestión empresarial que se extenderá durante seis meses. El objetivo es fortalecer capacidades en áreas financieras, comerciales, ambientales y operativas, con el fin de mejorar la competitividad y generar mayor impacto en las economías locales.

El programa, desarrollado en alianza con la Cámara de Comercio de Palmira, incluye módulos sobre contabilidad, mercadeo, sostenibilidad ambiental, sistemas de gestión e indicadores de desempeño. También contempla asesorías personalizadas para que cada empresa implemente mejoras concretas en su operación.

Los participantes provienen, en su mayoría, de zonas de influencia agrícola en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, donde la productividad empresarial depende en gran medida de la capacidad de adaptarse a nuevas prácticas sostenibles y de gestión.

Un joven agricultor con mono y sombrero sostiene una caja llena de cosecha en el campo agrícola en un día soleado de verano
El programa se desarrolla en alianza con la Cámara de Comercio de Palmira y contempla módulos sobre contabilidad, mercadeo, sostenibilidad ambiental, sistemas de gestión e indicadores de desempeño. | Foto: Getty Images

“Lo que buscamos con este acompañamiento es que las empresas que hacen parte de nuestra cadena de abastecimiento puedan cerrar brechas en áreas administrativas y comerciales, pero que también se sumen a implementar prácticas sociales y ambientales que honren los principios de la sostenibilidad, para que puedan ser más atractivas para el mercado a la hora de ejercer su rol como proveedores y sean más competitivas en otros sectores económicos”, aseguró Guillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos de Riopaila Castilla.

Contexto: Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reacciona a plan para atentar contra su vida: “Seguiré firme”

Según cálculos de Fedesarrollo, la cadena de abastecimiento vinculada a estas compañías genera alrededor de 55 mil empleos indirectos, lo que resalta la importancia de fortalecer la base empresarial de la región. Con este tipo de programas, se busca no solo cerrar brechas administrativas y comerciales, sino también incorporar criterios ambientales y sociales que aumenten la competitividad de las pymes frente a nuevos mercados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcaldía de Bogotá ofrece prácticas pagas: son más de 350 plazas y así puede aplicar

2. El estadio más fotografiado de Estados Unidos no es el que imagina: conózcalo y descubra por qué

3. Temblor en Estados Unidos: últimos sismos reportados hoy, miércoles 27 de agosto

4. El inusual pedido de la presidenta de México a Donald Trump tras declaración del Mayo Zambada

5. Revelan identidad del tirador de escuela en Minnesota: esta es la macabra frase que tenía escrita en el cargador de su arma

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpresasFinanzasCaucaValle del CaucaAgricultura

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.