Ágata inicia nueva etapa bajo el liderazgo de Carolina González Tabares

Ágata, la Agencia de Analítica de Datos, Inteligencia Artificial y Transformación Digital de Bogotá, anunció el nombramiento de Carolina González Tabares como responsable de liderar la entidad, tras registrar en 2025 ventas por $23.045 millones, el mayor nivel de ingresos desde su creación.

González Tabares cuenta con más de 20 años de experiencia en gobierno digital, innovación pública y transformación institucional. Durante su trayectoria ha participado en iniciativas como Urna de Cristal, la primera plataforma nacional de participación ciudadana digital; el desarrollo del primer sistema de monitoreo y analítica para la Presidencia de la República y la creación de ecosistemas de aprendizaje apoyados en inteligencia artificial.

“La transformación digital ya no consiste únicamente en incorporar tecnología; implica transformar la manera en que el Estado presta sus servicios y genera valor real y tangible para los ciudadanos. Nuestro propósito es consolidar a Ágata como un aliado estratégico de las entidades públicas para acelerar esta transformación mediante soluciones innovadoras, seguras y de alto impacto en la sociedad”, afirmó González Tabares.

El nombramiento se produce tras la salida de Santiago Amador, quien estuvo al frente de la entidad durante una etapa de expansión. Bajo su dirección, Ágata amplió su objeto social, pasó de 14 a 50 aliados estratégicos y alcanzó en 2025 ventas por $23.045 millones.

“Nuestro propósito fue preparar a Ágata para convertirse en una plataforma de transformación digital del Estado, siguiendo referentes internacionales donde este tipo de agencias impulsan la innovación pública de manera articulada y segura. Dejamos una organización sólida, con resultados históricos y un equipo extraordinario preparado para liderar los desafíos de la próxima década”, afirmó Amador.

El exdirectivo se incorporó al Bloomberg Center for Public Innovation de la Universidad Johns Hopkins, donde trabaja como investigador, profesor y consultor en innovación pública y transformación digital de gobiernos.

Con el cambio, Ágata enfocará su gestión en el uso de datos, inteligencia artificial y servicios digitales, así como en el fortalecimiento de alianzas entre gobierno, academia y sector tecnológico.