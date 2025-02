Amazon, la nueva versión de Alexa será con IA

A Siri de Apple también le ha costado realizar interacciones más intuitivas y promete mejorar su rendimiento con el uso de inteligencia artificial. “Si tuviera que compartir algo con este público entusiasmado, diría esto: No soy solo una asistente. Soy tu nueva mejor amiga en el mundo digital”, dijo Alexa Plus al público durante el evento de lanzamiento en Nueva York. En un video exhibido durante la ceremonia, Alexa Plus realiza nuevas actividades, como reservar boletos para conciertos o enviar mensajes de texto a una niñera.