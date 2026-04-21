Gtd anuncia expansión de centros de datos en Latinoamérica tras ingreso de InfraCorp

Con más de 54 gigavatios (GW) de capacidad instalada a nivel mundial y un segmento hyperscale en expansión, la industria de data centers en Latinoamérica atraviesa una fase de consolidación y aceleración.

En ese contexto, Gtd anunció la adquisición del 49% de GTData por parte de InfraCorp por US$109,8 millones. El movimiento da paso a un plan de expansión con inversiones de US$10 millones en Chile y US$15 millones en Perú y Colombia en 2026.

En Colombia, la estrategia será liderada por Gtd Colombia, que contempla la ampliación de infraestructura en Medellín y la evaluación de nuevas instalaciones en ciudades como Bogotá o Barranquilla.

El incremento de la demanda asociado a la inteligencia artificial ha redefinido las exigencias. Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, señaló que se desarrollan proyectos de arquitectura para distintos sectores “para que puedan duplicar sus capacidades habituales”.

El Centro de Datos El Poblado es uno de los referentes. Cuenta con certificación TIER III del Uptime Institute en diseño, construcción y operación, capacidad para 208 racks y sistemas redundantes de energía y conectividad, lo que permite un tiempo de actividad del 99,982%.

En sostenibilidad, la infraestructura incorpora paneles solares. Ha recibido el Sello de Energía Verde de EPM y la certificación Green Data Center ECO II de ICREA.

Según Maturana, impactan la productividad, atraen inversión extranjera y generan empleo calificado, además de contribuir al cierre de brechas en el acceso a servicios digitales en Colombia.

GTData cuenta con 11 espacios y avanza en la consolidación de una red interconectada para responder a las demandas del mercado.