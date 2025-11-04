Así fue el aporte del sector de juegos de azar a la salud pública en el primer semestre

Durante el primer semestre del año, la industria legal de los juegos de suerte y azar en Colombia transfirió más de $ 900 mil millones al sistema de salud pública, según cifras de Coljuegos. Los aportes provienen de diferentes modalidades de juego, tanto presenciales como en línea, y representan un crecimiento del 26,9 % respecto al mismo periodo de 2024.

Los recursos, que sumaron $ 883.992 millones en el primer semestre y superaron los $ 926 mil millones al cierre de julio, se destinaron a financiar la atención médica de millones de colombianos que hacen parte del régimen subsidiado.

De esta cifra, $ 566.563 millones provinieron de los juegos nacionales —principalmente casinos, bingos y plataformas digitales—, mientras que otros rubros fueron dirigidos al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), al Adres y al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“Nuestra industria no solo genera empleo formal y desarrollo, sino que garantiza recursos vitales para la salud pública. El juego legal es sinónimo de transparencia y compromiso con Colombia. En CORNAZAR seguiremos defendiendo la formalidad, impulsando la innovación y apoyando a los empresarios que hacen posible que esta contribución crezca cada día”, puntualizó Elizabeth Maya Cano, presidenta ejecutiva de CORNAZAR.

Elizabeth Maya Cano, presidenta ejecutiva de CORNAZAR. | Foto: Cornazar

En la actualidad, más de 411 concesionarios y 3.750 establecimientos operan bajo regulación, además de 14 plataformas en línea autorizadas.