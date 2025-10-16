Suscribirse

Babel amplía su operación en Colombia con la compra de la tecnológica Meraki

La adquisición consolida la presencia del grupo español en América Latina y refuerza sus capacidades en el sector financiero.

Redacción Economía
16 de octubre de 2025, 8:25 p. m.
ETB ofrece varias alternativas de soluciones con soporte hasta 24/7.
La operación permitirá a Babel fortalecer su oferta de servicios digitales y consolidar su posición en el mercado colombiano. | Foto: ETB

La multinacional tecnológica española Babel anunció la adquisición de la empresa colombiana Meraki, especializada en soluciones digitales para el sector financiero. Con esta operación, la compañía refuerza su presencia en Colombia, uno de los mercados estratégicos para su expansión en América Latina.

Meraki, que cuenta con más de 120 profesionales especializados en tecnologías bancarias, aportará su experiencia en plataformas financieras como APX Online, ASO, Seemas o DataX, así como en el desarrollo de proyectos a medida. Su incorporación permitirá a Babel ampliar su red de servicios locales y fortalecer su capacidad operativa en el país.

Con esta integración, el grupo alcanzará una plantilla global de más de 3.500 empleados, sumando una nueva operación a las cinco adquisiciones realizadas en los últimos cuatro años. Según informó la compañía, la absorción se realizará bajo un modelo de integración progresiva de entre 12 y 18 meses, que busca consolidar un único equipo con procesos, políticas y sistemas unificados.

Con la solución de Redeban, los bancos tendrán una nueva alternativa para realizar las transferencias entre distintas entidades financieras.
La adquisición de Meraki refuerza la presencia de Babel en el mercado tecnológico colombiano. | Foto: Getty Images

Tony Olivo, CEO de Babel, aseguró que la incorporación de Meraki “consolida la apuesta por Colombia y potencia las capacidades tecnológicas en el sector financiero, donde la empresa ya cuenta con una posición destacada”. Por su parte, Angélica Garzón y Christian Rojas, socios fundadores de Meraki, destacaron que la alianza representa una oportunidad para fortalecer el crecimiento y la proyección internacional del equipo colombiano.

La operación se enmarca en el Plan Estratégico Hiperespacio 2029, con el que Babel busca continuar su expansión internacional y afianzar su liderazgo en el sector TIC. La compañía también prevé cerrar una o dos adquisiciones adicionales este año en otras regiones.

