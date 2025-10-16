Babel amplía su operación en Colombia con la compra de la tecnológica Meraki

La multinacional tecnológica española Babel anunció la adquisición de la empresa colombiana Meraki, especializada en soluciones digitales para el sector financiero. Con esta operación, la compañía refuerza su presencia en Colombia, uno de los mercados estratégicos para su expansión en América Latina.

Meraki, que cuenta con más de 120 profesionales especializados en tecnologías bancarias, aportará su experiencia en plataformas financieras como APX Online, ASO, Seemas o DataX, así como en el desarrollo de proyectos a medida. Su incorporación permitirá a Babel ampliar su red de servicios locales y fortalecer su capacidad operativa en el país.

Con esta integración, el grupo alcanzará una plantilla global de más de 3.500 empleados, sumando una nueva operación a las cinco adquisiciones realizadas en los últimos cuatro años. Según informó la compañía, la absorción se realizará bajo un modelo de integración progresiva de entre 12 y 18 meses, que busca consolidar un único equipo con procesos, políticas y sistemas unificados.

La adquisición de Meraki refuerza la presencia de Babel en el mercado tecnológico colombiano. | Foto: Getty Images

Tony Olivo, CEO de Babel, aseguró que la incorporación de Meraki “consolida la apuesta por Colombia y potencia las capacidades tecnológicas en el sector financiero, donde la empresa ya cuenta con una posición destacada”. Por su parte, Angélica Garzón y Christian Rojas, socios fundadores de Meraki, destacaron que la alianza representa una oportunidad para fortalecer el crecimiento y la proyección internacional del equipo colombiano.