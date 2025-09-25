Cápsula
Banco Contactar presenta Centro de Innovación y Desarrollo en el sur del país
Estará ubicado en Pasto y será un laboratorio vivo donde confluirán emprendedores, campesinos, mujeres, jóvenes y líderes comunitarios
Abriendo una nueva etapa en su historia, Banco Contactar anunció la creación de los Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, espacios que buscan ser puentes reales entre las necesidades locales y las oportunidades de crecimiento.
El primero de estos centros abrirá en Pasto, ciudad natal del Banco, y será un laboratorio vivo donde confluirán emprendedores, campesinos, mujeres, jóvenes y líderes comunitarios con aliados estratégicos para tejer soluciones en común. El propósito es claro: escuchar, entender y responder a las voces de las regiones que, en oportunidades han sido invisibles para el sistema financiero tradicional.
“Este modelo nace desde las raíces. Queremos que cada iniciativa, cada producto y cada conversación parta de la realidad del cliente, de su contexto y de sus desafíos. No se trata solo de acceso a recursos, sino de construir juntos caminos posibles”, señala John F. Linares Gómez, Presidente de la entidad.
La apertura de estos Centros se da en paralelo con la llegada del nuevo presidente John F. Linares Gómez, Ingeniero Financiero, egresado del Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) y Magíster en Dirección de Empresas de Inalde Business School, con más de 20 años de experiencia en el sistema financiero y una trayectoria vinculada a iniciativas de impacto territorial.
Linares, quien ha trabajado en organizaciones como Banco Davivienda, Valiu y Corporación Contactar, asume el liderazgo con una visión centrada en el desarrollo desde lo local, entendiendo que la banca no puede limitarse a cifras o productos, sino que debe involucrarse activamente en los procesos sociales de las comunidades.