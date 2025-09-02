Suscribirse

Burger King Colombia obtiene cuatro premios Effie en 2025 por sus campañas creativas

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 8:23 p. m.
Paola Beltrán, CEO de Burger King Colombia.
Paola Beltrán, CEO de Burger King Colombia. | Foto: Suministrada

Burger King Colombia fue reconocida en la edición número 19 de los Effie Awards al recibir cuatro galardones que destacan su capacidad de conectar con el público a través de estrategias de mercadeo. En 2024, la compañía había logrado ocho premios, incluido el título de Marca del Año, y este 2025 volvió a figurar en el certamen.

Las campañas distinguidas fueron “Una colección A Prueba de Fuego”, realizada en alianza con KOAJ, que recibió tres reconocimientos: Bronce en la categoría Moda y Belleza, Bronce en Restaurantes y Comidas Rápidas, y Plata en Marketing Innovation Solutions – Productos. A esta se sumó “¿De cuál prima estamos hablando?”, propuesta que utilizó el humor local para impulsar una promoción y obtuvo el Bronce en la categoría Promociones.

Sobre los resultados, Paola Beltrán, CEO de Burger King Colombia, afirmó: “Estos premios son un reflejo de nuestro compromiso por sorprender a los colombianos con ideas que nacen de lo que ellos valoran, disfrutan y esperan de nosotros. Seguiremos escuchando a nuestros consumidores y construyendo alianzas estratégicas con marcas que los inspiran y emocionan, para ofrecer soluciones y experiencias únicas que fortalezcan aún más nuestra conexión con ellos”.

Los organizadores de los Effie Awards resaltaron que el certamen busca reconocer la efectividad en marketing no solo desde la creatividad, sino desde la manera en que las marcas logran insertarse en la vida cotidiana de las personas. Con este logro, Burger King suma cuatro trofeos a su historial reciente.

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

