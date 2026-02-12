Burger King refuerza su oferta en el mercado colombiano

Burger King introdujo nuevas opciones en su menú en Colombia, diseñadas para que los consumidores puedan disfrutarlas de manera flexible y adaptarlas a distintos planes de comida. La iniciativa busca ofrecer alternativas que no dependan de los combos tradicionales, permitiendo a los clientes personalizar su experiencia.

Entre las novedades se encuentran los bowls de Bowlverse Loco, combinaciones de productos del menú pensadas tanto para acompañar pedidos como para compartir entre varias personas. Según la empresa, esta propuesta permite a los consumidores elegir cómo disfrutar de los productos de manera más libre y práctica.

“Con los nuevos bowls queremos ofrecer opciones más flexibles, pensadas para esos momentos en los que los consumidores quieren compartir, complementar su pedido o simplemente disfrutar algo sin necesidad de ir por un combo completo. Es una forma distinta de vivir el menú, más libre y alineada con cómo se consume hoy”, afirmó Sandra Dionissio, directora de marketing de Burger King Colombia.

Con esta ampliación del menú, la cadena busca adaptarse a distintos gustos y tamaños de grupo, brindando opciones que se ajusten a diferentes formas de consumo.