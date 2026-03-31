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Burger King y la influenciadora Cara se unen en nueva campaña sobre el ‘dipeo’; de esto se trata

La iniciativa surge tras una conversación digital sobre esta práctica e incorpora nuevas salsas y combinaciones disponibles desde finales de marzo.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 4:55 p. m.
Burger King Pepe Sierra, norte de Bogotá
Burger King Pepe Sierra, norte de Bogotá Foto: Burger King

El ‘dipeo’ se ha posicionado como una práctica en crecimiento que influye en la forma en que las personas consumen alimentos. En este contexto, y tras una reciente conversación digital sobre el tema, la creadora de contenido y cantante Camila Rodríguez, conocida como Cara, participa en una campaña junto a Burger King.

La iniciativa se materializa en el lanzamiento del combo DIP KING by Cara, planteado como una opción que permite a los consumidores elegir distintas combinaciones. Según la campaña, la propuesta busca responder a las discusiones recientes en torno a esta forma de consumo.

“Esta campaña comparte un mensaje directo y auténtico: no se trata de tener más, sino de elegir bien. Como imagen, me encanta poder compartir algo que todos podemos aplicar, tanto en la comida como en nuestra vida diaria”, afirma Cara Rodríguez.

El lanzamiento incluye cinco salsas: salsa stacker, mayo-tocineta, cheddar, BBQ y cebolla crispy, que se suman a la oferta existente con el objetivo de ampliar las posibilidades de elección.

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Desde la compañía, la directora de marketing de Burger King Colombia, Sandra Dionisio, se refirió al enfoque de la campaña: “Las mejores conversaciones siempre empiezan con algo inesperado. En Burger King nos gusta desafiar lo convencional, y esta campaña de Dips demuestra que cuando se trata de sabor, no hay lealtades eternas… solo buenas elecciones”.

El combo está disponible desde el 28 de marzo. La propuesta se dirige a consumidores interesados en combinar productos y explorar distintas opciones en una misma experiencia de consumo.

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