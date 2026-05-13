Caída del cabello infantil y peinados apretados impulsan demanda de productos especializados

En Colombia, el mercado de productos capilares infantiles registra un crecimiento anual cercano al 9 %, impulsado por padres de familia que buscan alternativas especializadas para atender problemas frecuentes como la caída del cabello en niños y niñas. Entre las principales causas se encuentran los jalones durante el desenredado y los peinados demasiado apretados, prácticas que generan tracción constante sobre la fibra capilar y afectan tanto la salud del cabello como la experiencia de cuidado personal de los menores.

Angelica Quintero, cofundadora de La Poción, señaló que estas situaciones pueden influir en la percepción que los niños tienen de sí mismos. “La conexión entre el cuero cabelludo y la autoestima es profunda, pues el cabello es una de las primeras formas de identidad visible para un menor. Un niño o niña que sufre de enredos constantes o irritaciones suele mostrarse más retraído en entornos escolares. Por el contrario, cuando el pelo es manejable y sano, se elimina el estrés en la rutina de baño y peinado y se fortalece la confianza del menor al relacionarse con los demás”, afirmó.

La especialista indicó que mantener una rutina sencilla y constante de higiene capilar desde temprana edad puede contribuir a prevenir estos problemas. Explicó que el uso de shampoos adecuados para el pH infantil, acondicionadores y sprays antinudos facilita el cepillado, protege la cutícula y ayuda a conservar la hidratación natural del cabello.

Asimismo, advirtió sobre el uso de productos para adultos en menores. “Muchos problemas capilares en niños y niñas surgen por el uso de productos para adultos, los cuales poseen componentes demasiado fuertes para el pH infantil. Además, errores como el desenredado en seco provocan quiebre inmediato y traumas innecesarios que deterioran la vitalidad del pelo”, agregó Quintero.

La tendencia hacia rutinas más suaves y productos con ingredientes naturales también ha llevado a reducir el uso de peinados tirantes y herramientas de calor en edades tempranas, con el propósito de fortalecer hábitos de cuidado personal y bienestar integral desde la infancia.