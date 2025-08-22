Cápsula
Cambio en la gerencia general de Diageo Colombia. Llega un argentino
El ejecutivo argentino, con más de dos décadas de experiencia en la industria, liderará la operación local tras su paso por la dirección regional en Sudamérica.
Gonzalo Aguirre fue designado como nuevo gerente general de Diageo Colombia, cargo en el que estará al frente de la operación de la multinacional británica en el país. Aguirre llega después de haber liderado durante cinco años el negocio de la compañía en el denominado South LAC (Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay), una de las regiones más diversas de América Latina.
El ejecutivo cuenta con más de 20 años de trayectoria en la empresa y ha ocupado cargos estratégicos en mercados como México y Brasil, tanto en áreas comerciales como de suministro. En su gestión más reciente impulsó transformaciones en la región y consolidó alianzas clave, entre ellas la primera colaboración con Coca-Cola Company en Chile y Perú.
Ingeniero industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires, Aguirre suma 26 años de experiencia en el desarrollo de negocios dentro del sector de bebidas espirituosas. Además, integra el directorio de la Federación Argentina de Destilados y Aperitivos (FADA), donde ha participado en iniciativas gremiales relacionadas con la industria.
En sus primeras declaraciones, Aguirre destacó el potencial del mercado colombiano y el talento local como factores determinantes para la expansión de la industria. Su gestión buscará fortalecer las relaciones con socios comerciales y avanzar en la transformación de la operación en el país.