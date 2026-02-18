CÁPSULA

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

La iniciativa de Ortovital se presenta en medio de la crisis del sistema de salud y busca reducir tiempos de espera y barreras administrativas en la atención especializada.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 4:07 p. m.
Inteligencia artificial y atención sin largas esperas
Inteligencia artificial y atención sin largas esperas Foto: Ortovital / API

En medio de una de las crisis más profundas del sistema de salud colombiano, caracterizada por demoras en la atención, cierre de servicios, aumento de tutelas y dificultades de acceso a especialistas, un centro médico del Caribe anunció la incorporación de herramientas tecnológicas para optimizar sus procesos de atención.

La situación del sector, que impacta a distintas regiones del país, se ha traducido en mayores tiempos de espera para consultas y tratamientos, así como en un incremento sostenido de acciones legales para garantizar el derecho a la salud.

En ese contexto, Ortovital dio a conocer que implementó inteligencia artificial (IA) en sus procesos de contacto, agendamiento y gestión de citas. Según la institución, la medida busca mejorar los tiempos de respuesta y organizar de manera más eficiente la demanda de consultas en ortopedia y rehabilitación.

La entidad precisó que la tecnología no reemplaza la atención médica directa. “La inteligencia artificial nos permite responder más rápido, organizar mejor las citas y acompañar al paciente durante todo su proceso. Pero la decisión médica y el trato humano siguen siendo el corazón de nuestro servicio”, afirmó Rafael Manotas, gerente médico de Ortovital.

Cápsulas

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

Cápsulas

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Cápsulas

Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

Cápsulas

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

Cápsulas

Industria textil impulsa estrategias de bienestar laboral como parte de su crecimiento; este es el caso de NCS Brands

Cápsulas

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

Cápsulas

Capital privado abre un nuevo canal de inversión entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos

Macroeconomía

Crisis en el sistema de salud ha aumentado el gasto de los hogares: ahora deben pagar más por servicios y medicamentos

Política

Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce pasivos de hasta $5 billones de la Nueva EPS

Salud

¿Puede el Gobierno moverlo de EPS sin que usted lo pida?

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano
Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano Foto: Ortovital / API

De forma paralela, el centro puso en marcha ‘Ortovital Plus’, un programa dirigido a pacientes que enfrentan demoras para acceder a especialistas a través de sus EPS o aseguradoras. La iniciativa ofrece atención en un mismo lugar y permite iniciar procesos de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.

De acuerdo con cifras de la institución, más de 500 usuarios han comenzado su rehabilitación bajo este modelo. “Sabemos que muchas personas no pueden esperar semanas o meses para ver a un especialista. Ortovital Plus nace como una alternativa concreta para quienes necesitan atención oportuna, manteniendo estándares de calidad y un enfoque integral”, agregó Manotas.

El anuncio se produce en medio del debate nacional sobre el acceso oportuno a servicios de salud y el uso de herramientas tecnológicas para enfrentar las barreras existentes.

Más de Cápsulas

Creativo

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

El auge de las fintech en Colombia: el crédito por libranza gana terreno

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube

Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

.

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

Programa de NCS Brands para el bienestar laboral

Industria textil impulsa estrategias de bienestar laboral como parte de su crecimiento; este es el caso de NCS Brands

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.

Carnaval de Barranquilla: la fiesta que también mueve la economía

.

Capital privado abre un nuevo canal de inversión entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos

.

Icetex y EAE Business School abren nuevas becas para estudiar maestrías en Barcelona

María Clara Hoyos, nueva vicepresidenta de ALAMI

Microfinancieras, en alerta por posibles inversiones forzosas para el sector financiero

Noticias Destacadas