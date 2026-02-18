Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

En medio de una de las crisis más profundas del sistema de salud colombiano, caracterizada por demoras en la atención, cierre de servicios, aumento de tutelas y dificultades de acceso a especialistas, un centro médico del Caribe anunció la incorporación de herramientas tecnológicas para optimizar sus procesos de atención.

La situación del sector, que impacta a distintas regiones del país, se ha traducido en mayores tiempos de espera para consultas y tratamientos, así como en un incremento sostenido de acciones legales para garantizar el derecho a la salud.

En ese contexto, Ortovital dio a conocer que implementó inteligencia artificial (IA) en sus procesos de contacto, agendamiento y gestión de citas. Según la institución, la medida busca mejorar los tiempos de respuesta y organizar de manera más eficiente la demanda de consultas en ortopedia y rehabilitación.

La entidad precisó que la tecnología no reemplaza la atención médica directa. “La inteligencia artificial nos permite responder más rápido, organizar mejor las citas y acompañar al paciente durante todo su proceso. Pero la decisión médica y el trato humano siguen siendo el corazón de nuestro servicio”, afirmó Rafael Manotas, gerente médico de Ortovital.

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano Foto: Ortovital / API

De forma paralela, el centro puso en marcha ‘Ortovital Plus’, un programa dirigido a pacientes que enfrentan demoras para acceder a especialistas a través de sus EPS o aseguradoras. La iniciativa ofrece atención en un mismo lugar y permite iniciar procesos de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.

De acuerdo con cifras de la institución, más de 500 usuarios han comenzado su rehabilitación bajo este modelo. “Sabemos que muchas personas no pueden esperar semanas o meses para ver a un especialista. Ortovital Plus nace como una alternativa concreta para quienes necesitan atención oportuna, manteniendo estándares de calidad y un enfoque integral”, agregó Manotas.

El anuncio se produce en medio del debate nacional sobre el acceso oportuno a servicios de salud y el uso de herramientas tecnológicas para enfrentar las barreras existentes.