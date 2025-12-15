Cápsula
Compras navideñas en línea impulsan alertas por seguridad digital en Colombia
El aumento del comercio electrónico durante diciembre coincide con un mayor riesgo de fraudes, en un contexto de crecimiento sostenido de las ventas digitales en el país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En plena temporada navideña, el incremento de las compras en línea vuelve a poner en primer plano la seguridad digital como una preocupación clave para los consumidores en Colombia. El crecimiento del comercio electrónico y el uso extendido de métodos de pago digitales han ampliado las oportunidades de compra, pero también los riesgos asociados a plataformas fraudulentas y a la suplantación de identidad.
De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), entre abril y junio de 2025 las ventas online alcanzaron los $26,9 billones, lo que representó un crecimiento del 3 % frente al mismo periodo de 2024. Aunque el segundo trimestre registró una caída del 1,2 % frente a los primeros meses del año, el comportamiento mensual mostró estabilidad, con crecimientos de 1,2 % en abril, 5,5 % en mayo y 2,3 % en junio, lo que evidencia la continuidad del consumo digital en el país.
Este escenario ha llevado a distintas plataformas del sector a reforzar mensajes de prevención dirigidos a los compradores. Entre las recomendaciones más reiteradas está la de no compartir información financiera por correo electrónico o servicios de mensajería, así como realizar pagos únicamente a través de pasarelas certificadas. También se insiste en evitar el uso de dispositivos compartidos o redes wifi públicas, debido a su mayor vulnerabilidad frente a ataques informáticos.
Otra medida clave es verificar que los sitios de compra cuenten con protocolos de seguridad, como el uso de “https://” y certificados SSL, además de desconfiar de enlaces promocionales no solicitados, una práctica común en esquemas de phishing durante temporadas de alto consumo. El acceso directo a las páginas oficiales es señalado como una forma de reducir riesgos.
“En temporada navideña aumenta el volumen de compras y por eso es fundamental que los consumidores cuenten con información clara y herramientas prácticas para comprar de forma segura. Desde Tiendanube promovemos el uso de plataformas confiables y el fortalecimiento de hábitos digitales responsables, que protejan tanto la experiencia de compra como el bolsillo de los colombianos”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.
En un contexto de crecimiento del comercio digital, la adopción de prácticas preventivas se consolida como un factor determinante para proteger la información personal y las finanzas de los consumidores durante las compras de fin de año.