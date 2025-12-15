Compras navideñas en línea impulsan alertas por seguridad digital en Colombia

En plena temporada navideña, el incremento de las compras en línea vuelve a poner en primer plano la seguridad digital como una preocupación clave para los consumidores en Colombia. El crecimiento del comercio electrónico y el uso extendido de métodos de pago digitales han ampliado las oportunidades de compra, pero también los riesgos asociados a plataformas fraudulentas y a la suplantación de identidad.

De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), entre abril y junio de 2025 las ventas online alcanzaron los $26,9 billones, lo que representó un crecimiento del 3 % frente al mismo periodo de 2024. Aunque el segundo trimestre registró una caída del 1,2 % frente a los primeros meses del año, el comportamiento mensual mostró estabilidad, con crecimientos de 1,2 % en abril, 5,5 % en mayo y 2,3 % en junio, lo que evidencia la continuidad del consumo digital en el país.

Este escenario ha llevado a distintas plataformas del sector a reforzar mensajes de prevención dirigidos a los compradores. Entre las recomendaciones más reiteradas está la de no compartir información financiera por correo electrónico o servicios de mensajería, así como realizar pagos únicamente a través de pasarelas certificadas. También se insiste en evitar el uso de dispositivos compartidos o redes wifi públicas, debido a su mayor vulnerabilidad frente a ataques informáticos.

Otra medida clave es verificar que los sitios de compra cuenten con protocolos de seguridad, como el uso de “https://” y certificados SSL, además de desconfiar de enlaces promocionales no solicitados, una práctica común en esquemas de phishing durante temporadas de alto consumo. El acceso directo a las páginas oficiales es señalado como una forma de reducir riesgos.

“En temporada navideña aumenta el volumen de compras y por eso es fundamental que los consumidores cuenten con información clara y herramientas prácticas para comprar de forma segura. Desde Tiendanube promovemos el uso de plataformas confiables y el fortalecimiento de hábitos digitales responsables, que protejan tanto la experiencia de compra como el bolsillo de los colombianos”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.