Con una inversión de más de $1.306 millones, entregan obras de mejoramiento en centro para adultos mayores en Leticia

En Leticia, capital del departamento de Amazonas, fueron entregadas las obras de mejoramiento y dotación del Centro de Vida y Bienestar del Adulto Mayor San José de Amazonas, una intervención que beneficia directamente a 41 personas mayores y a 33 cuidadores y cuidadoras del lugar.

El proyecto fue desarrollado por la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, a través de su programa de responsabilidad social Transformando Regiones, con el apoyo de la Gobernación de Amazonas. La iniciativa incluyó la adecuación de espacios destinados a la atención, cuidado y alimentación de los usuarios, así como áreas sociales y administrativas del centro.

“Nos sentimos muy contentos de entregar junto a la Gobernación de Amazonas este proyecto que refleja nuestro compromiso con el bienestar y la dignidad de quienes han construido esta región. Esta iniciativa beneficia no solo a las personas mayores y a sus familias, sino que es una muestra de cuidado, inclusión y respeto por nuestros mayores, esenciales para el desarrollo social”, afirmó el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad Linás.

La intervención contó con una inversión superior a $1.306 millones, que incluyó tanto las obras como la interventoría. Los recursos fueron aportados por Findeter dentro de su estrategia de responsabilidad social, con contribuciones de la administración departamental.

Las obras permitieron mejorar las condiciones de infraestructura del centro y adecuar espacios para brindar atención a las personas mayores. Además, se incorporó dotación en áreas de salud, cuidado y atención integral, con equipos para fisioterapia y enfermería, ayudas técnicas para movilidad, mobiliario para habitaciones y herramientas para la gestión administrativa.

De acuerdo con la entidad, estas mejoras buscan fortalecer la prestación de servicios en el centro y apoyar las labores del personal encargado del cuidado de los adultos mayores.

La entrega de las obras hace parte de las iniciativas orientadas a apoyar proyectos de infraestructura social en diferentes regiones del país, especialmente en territorios apartados.