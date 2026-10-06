Consumidores en Colombia alternan bebidas con y sin alcohol: el 82 % consume ambas, según IWSR

La relación de los consumidores adultos con las bebidas está cambiando. La decisión ya no necesariamente se plantea entre consumir alcohol o eliminarlo completamente. Investigaciones recientes muestran consumidores que alternan ambas opciones dependiendo de la ocasión.
De acuerdo con datos de IWSR citados recientemente en Colombia, el 82 % de quienes consumen productos sin alcohol también consume bebidas alcohólicas. Este comportamiento apunta a la ampliación de ocasiones y alternativas, más que a una sustitución total.
El fenómeno coincide con otras señales del mercado. Euromonitor reporta que en Colombia el volumen total de bebidas alcohólicas aumentó apenas 1 % en 2025, hasta 3.200 millones de litros. La firma identifica entre los adultos jóvenes una mayor demanda por moderación, alternativas asociadas al bienestar y experimentación con sabores. También señala que estas tendencias, junto con la aparición de nuevos formatos, están diversificando las elecciones y ocasiones de consumo.
Frente a estos nuevos escenarios, empresas como Dislicores ampliaron su participación en la categoría con el lanzamiento de MIL976 0.0, una línea compuesta por cuatro perfiles inspirados en cócteles: Margarita, Mojito, Paloma y Gin Tonic.
“Estamos viendo una relación cada vez más flexible con el consumo. Para muchos consumidores adultos, elegir una bebida con alcohol o una alternativa 0.0 ya no es una decisión absoluta, sino que depende del momento, el contexto y lo que quieren hacer después. No se trata necesariamente de dejar de beber, sino de decidir diferente según la ocasión”, señala Manuela Álzate, gerente de marca.
Euromonitor proyectó un crecimiento anual compuesto cercano al 11 % entre 2023 y 2028 para el segmento de cerveza non/low alcohol en América Latina. La cifra corresponde específicamente a cerveza y no al conjunto de bebidas 0.0. El desarrollo de MIL976 0.0 tomó cerca de tres años. La compañía comenzó en 2024 con una primera referencia de Gin & Tonic y en 2025 inició el desarrollo de Margarita, Paloma y Mojito.
Las cuatro referencias se presentan en formato de 310 ml y estarán disponibles inicialmente en Carulla, Éxito y Dislicores Store, antes de avanzar progresivamente hacia otros canales.