Corferias presenta la XXIII edición de la Feria Belleza y Salud

Del 14 al 17 de agosto, el Gran Salón de Corferias recibirá la vigésima tercera edición de la feria Belleza y Salud, un evento que busca transformar la industria del cuidado personal al integrar innovación, conocimiento y oportunidades de negocio. La muestra reunirá a profesionales, marcas y consumidores, ofreciendo un espacio para explorar tendencias y fortalecer vínculos en el sector.

Marcela Sánchez, jefe de proyecto, destacó que esta edición “es una invitación a explorar el presente y futuro de la industria, donde la innovación se encuentra con la tradición y el conocimiento impulsa el progreso”. La feria cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá, ProColombia y la ANDI.

El evento incluirá una rueda de negocios organizada con ProColombia, que pretende facilitar encuentros estratégicos entre compradores y expositores para generar relaciones comerciales y proyectar a Colombia como referente regional. Además, la programación contempla congresos internacionales con expertos que compartirán su visión y experiencia, capacitaciones técnicas y educativas sobre temas actuales, y demostraciones y shows en vivo que resaltarán el talento y la creatividad en el sector.

La distribución por pabellones será la siguiente: del 11 al 23, cosmética, uñas, cuidado capilar, peluquería profesional y barbería; en el 4, estética y bienestar.