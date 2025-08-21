¿Cuántas papas a la francesa comen los colombianos? Esto dice un estudio de Worldpanel

Con motivo del Día Internacional de la Papa Frita, un reciente análisis de Worldpanel sobre los hábitos de consumo en Colombia reveló que el 15 % de los hogares del país prepara papas a la francesa en casa al menos una vez por semana, con una frecuencia promedio de 1,6 ocasiones.

Aunque suele pensarse que este alimento está asociado principalmente a los gustos de niños y adolescentes, los datos muestran un panorama distinto: los mayores consumidores se encuentran en el rango de 45 a 64 años, quienes representan una de cada cuatro ocasiones de consumo anual. También los jóvenes entre 15 y 19 años registran una frecuencia superior al promedio.

En el hogar, las papas fritas se combinan principalmente con arroz con pollo, hamburguesa y perros calientes. | Foto: Getty Images

En cuanto a las regiones, Atlántico y Pacífico lideran el consumo: más del 20 % de los hogares allí cocina y disfruta papas a la francesa en una semana típica.

El estudio también resalta que las papas fritas se acompañan principalmente de arroz con pollo, hamburguesas y perros calientes. Sin embargo, en uno de cada tres casos se consumen junto con arroz blanco, y a menudo se agregan ingredientes como aguacate. En la mayoría de ocasiones, la bebida elegida es un jugo natural de frutas.