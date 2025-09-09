Despegar abre tres nuevos puntos físicos en Medellín, parte de su plan de expansión en Colombia

Medellín, reconocida por su conectividad aérea y su creciente relevancia en el turismo nacional, fue incluida en un plan de expansión de Despegar que contempla la apertura de tres de sus nuevas tiendas físicas para atención de viajeros.

Con estas inauguraciones, ya son cinco los puntos que se han abierto en Colombia durante 2025, alcanzando un total de ocho a nivel nacional.

El interés en la capital antioqueña responde al crecimiento del turismo en la ciudad. Entre enero y julio de este año, más de 79.000 personas viajaron a Medellín, principalmente desde Bogotá, Cali y Cartagena.

Además, según datos de la Aeronáutica Civil, el aeropuerto José María Córdova moviliza más de 14 millones de pasajeros al año, consolidándose como el segundo más importante del país.

Pablo Jaitman Country Manager de Despegar. | Foto: Despegar

“Desde que iniciamos nuestro plan de expansión en Colombia, Medellín estuvo entre nuestras prioridades. Este año, la ciudad registró un crecimiento del 16 % en búsquedas y también se ubica entre las tres con más descargas de nuestra app”, comenta Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar.

Las nuevas tiendas están ubicadas en centros comerciales de alto flujo como Santafé, Mayorca y Parque Fabricato, y buscan complementar la atención digital con un servicio presencial que permita a los usuarios planear vuelos, hospedajes y actividades.