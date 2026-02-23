DHL Global Forwarding avanza en sostenibilidad con nuevos equipos eléctricos

DHL Global Forwarding, especialista en transporte aéreo y marítimo del Grupo DHL, anunció la incorporación de diez montacargas eléctricos Linde V15–RS15X a sus operaciones en Bogotá (Cundinamarca), Rionegro (Antioquia) y Palmira (Valle del Cauca). Los equipos fueron suministrados por Inchcape y buscan reforzar la estrategia de sostenibilidad de la compañía en Colombia, así como mejorar los procesos de manejo de carga mediante soluciones de cero emisiones directas y mayor eficiencia energética.

Los montacargas cuentan con batería de litio, tracción optimizada, operación silenciosa y capacidad de carga de 1,5 toneladas, con una autonomía aproximada de siete horas por ciclo. Apoyan actividades de almacenamiento, carga y descarga de mercancías, y reducen el consumo energético en comparación con equipos convencionales.

“Esta incorporación representa una inversión de 395.000 euros, y un paso importante en nuestra transición hacia operaciones más sostenibles y eficientes en el país. La tecnología eléctrica nos permite optimizar el consumo energético, fortalecer la seguridad operativa y ofrecer a nuestros colaboradores un entorno de trabajo más silencioso y confortable, aspectos clave para la continuidad y calidad de nuestros procesos logísticos”, indicó Alejandro Bachs, Country Manager de DHL Global Forwarding Colombia y Venezuela.

Por su parte, Héctor Corredor, Managing Director de Inchcape Colombia, señaló: “Nos llena de orgullo avanzar hacia una movilidad más sostenible para la industria y fortalecer la transición energética del sector de la mano de DHL Global Forwarding, con quienes tenemos este objetivo en común. En Inchcape, alineados con nuestra estrategia global, impulsamos la adopción de soluciones de electromovilidad industrial que aportan eficiencia y reducen el impacto ambiental en las operaciones logísticas”.

La medida se enmarca en la hoja de ruta de DHL Group para reducir emisiones de gases de efecto invernadero a menos de 29 millones de toneladas de CO₂ para 2030 y alcanzar emisiones netas cero en 2050. En Colombia, la compañía también avanza en la instalación de paneles solares, ampliación de su flota eléctrica y uso de combustibles más limpios.