Cápsula
Dian levanta contingencia y restablece plenamente los sistemas aduaneros
La entidad confirmó que los sistemas críticos operan con normalidad y aseguró que la infraestructura tecnológica quedó estabilizada.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció este sábado 29 de noviembre que levanta oficialmente la contingencia declarada el día anterior debido a fallas en los servicios informáticos aduaneros.
La entidad confirmó que, tras varias horas de trabajo técnico, las plataformas tecnológicas esenciales para la operación aduanera fueron totalmente restablecidas.
Según la certificación emitida por la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, los servicios asociados a Muisca Carga, Salida de Mercancías, Tránsito Aduanero y SYGA Importaciones operan nuevamente con normalidad y estabilidad.
Estos sistemas son fundamentales para el registro, control y trazabilidad de las operaciones de comercio exterior, por lo que su interrupción había generado preocupación entre agentes de aduanas, importadores y exportadores.
Con el restablecimiento de las plataformas, la Dian garantiza la continuidad de los trámites y procesos relacionados con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como la fluidez logística en las actividades comerciales con otros países.
La entidad agradeció a los usuarios su comprensión durante el periodo de contingencia y reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura tecnológica para evitar futuros inconvenientes.
Finalmente, la autoridad aduanera invitó a los usuarios a retomar sus gestiones a través de los canales digitales habituales y anunció que seguirá monitoreando el desempeño de los sistemas para asegurar su correcto funcionamiento.
La preocupación por esta contingencia no solo tenía en vilo a los empresarios del comercio exterior, sino que se temía que retrasara la nacionalización de los repuestos requeridos para actualizar la familia de aviones A320 de Airbus, proceso que tiene en tierra miles de aviones en el mundo.
De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio Transporte, de las 130 aeronaves que requieren de la actualización en Colombia, aproximadamente 34 no han finalizado el proceso.