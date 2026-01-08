El empleo en España apunta a 480.000 nuevos puestos en 2026 impulsados por perfiles híbridos y la transición digital

El consenso de las previsiones económicas anticipa la creación de unos 480.000 empleos en España a lo largo de 2026, en un escenario en el que la transformación tecnológica y los cambios organizativos del trabajo seguirán condicionando la demanda de profesionales. La baja implantación del teletrabajo en comparación con la media europea refuerza la necesidad de perfiles híbridos capaces de combinar funciones presenciales con el uso intensivo de herramientas digitales para mejorar la productividad.

Según José Manuel Corrales, coordinador del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Europea, la automatización no implica una destrucción masiva de empleo: “La OCDE calcula que solo un 9 % de los empleos son totalmente automatizables, lo que significa que la tecnología transforma más que elimina”.

En este contexto, la digitalización empresarial y la incorporación de la inteligencia artificial a productos y procesos incrementan la demanda de profesionales que diseñen, operen y garanticen estos sistemas. “El Foro Económico Mundial sitúa la AI y el Big Data (86 %) y la robótica/automatización (58 %) entre las tendencias más transformadoras hasta 2030”, detalla Corrales.

Otro eje relevante es la transición verde, vinculada a energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica. Los planes de descarbonización y las inversiones asociadas impulsarán la contratación de mano de obra técnica especializada, con España entre los principales empleadores dentro de la Unión Europea.

El panorama laboral se completa con una elevada demanda en el ámbito sanitario, especialmente en enfermería especializada, atención primaria, salud mental y cuidados, en línea con el envejecimiento de la población. A ello se suman la industria farmacéutica, cada vez más ligada a las tecnologías de la información, y sectores como la logística y el turismo, con un crecimiento del PIB estimado del 2,4 %, según BBVA Research.

En cuanto a la organización del trabajo, el teletrabajo se consolida de forma desigual. “En 2024, el 52,9 % de empresas europeas llevaron a cabo reuniones online y el 81 % ofreció acceso remoto al correo corporativo. En España, únicamente el 15,4 % de empleados teletrabajan frente al 22,6 % en la UE. La excepción la pone la Comunidad de Madrid, con un 22,7 % de trabajadores en remoto”, resalta.

Paralelamente, el trabajo freelance y por plataformas seguirá creciendo, con una estabilidad laboral condicionada por la regulación y las políticas de formación continua que se adopten.