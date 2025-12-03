El mercado colombiano de muebles marca un gran año y está viviendo su mejor momento en dos décadas

El dinamismo del sector del mueble y la decoración en Colombia vuelve a destacarse en el panorama regional. La operación local de la marca danesa BoConcept cerró 2025 con cifras que superan ampliamente los promedios internacionales, consolidando al país como uno de los mercados más fuertes para la compañía en América.

La marca danesa en Colombia, registró el EBITDA más alto de los últimos ocho años y alcanzó un crecimiento que supera la media global . Además, se posicionó como la operación número uno en ventas promedio por tienda en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, un hito que resalta su desempeño sostenido.

El avance no es reciente. En 2024, Crusardi S.A.S., empresa que representa e impulsa la marca de BoConcept en el país, incrementó su facturación en un 52% frente al año anterior, y el 2025 confirmó la tendencia con resultados históricos que hoy llaman la atención en la industria del diseño y el mobiliario.

El enfoque en el amoblamiento de edificios completos a precios competitivos se ha convertido en la principal estrategia de crecimiento en las ciudades principales, intermedias y pequeñas del país. | Foto: BoConcept

Uno de los motores del crecimiento ha sido el amoblamiento de edificios completos, una estrategia que ha permitido a la compañía expandirse en ciudades principales, intermedias y pequeñas con propuestas competitivas para proyectos residenciales y comerciales. Este enfoque consolidó un crecimiento de más del 400% en el segmento B2B durante 2025.

Alejandro Sardi, CEO de Crusardi S.A.S., destacó que más de 80.000 familias colombianas son clientes activos de la marca, con una tasa de recompra superior al 59% en el corto plazo. “Estos resultados reflejan la solidez de la operación y la confianza del mercado, posicionando a BoConcept Colombia como la opción más dinámica del sector”, señaló.