El TLC entre Colombia y Corea del Sur cumple ocho años de vigencia con cifras favorecedoras

Según la Asociación Nacional de Comercio (ANALDEX), en los primeros seis años del acuerdo, este no logró superar el déficit comercial, es decir que no se consiguió lograr las ganancias esperadas en términos de exportaciones. No obstante, desde los últimos dos años el panorama ha cambiado. Para los primeros cinco meses del 2024, las exportaciones a Corea del Sur tuvieron un crecimiento del 271%.