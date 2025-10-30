Suscribirse

Empresa colombiana destacada en el ranking de Aequales por su labor en la inclusión; es la única del país en top 5 del escalafón en la región

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 12:45 a. m.
Inclusión laboral
Las cifras de inclusión laboral siguen siendo bajas en Colombia y la región. | Foto: Getty Images

El Ranking Par Aequales 2025 volvió a poner sobre la mesa un tema crucial para las empresas de la región: la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). En su más reciente edición, Aequales reconoció por segunda vez consecutiva a Eficacia, compañía de consultoría en trade marketing, ventas y gestión humana, como la empresa número uno en Colombia y la única organización colombiana dentro del top 5 de Latinoamérica, entre más de 200 empresas participantes en Colombia y más de 500 en América Latina.

La apuesta de la empresa se sostiene sobre tres pilares concretos que transforman la inclusión en resultados tangibles: Creación de empleo formal, formación para el trabajo, construcción de entornos laborales libres de sesgos.

“Esta compañía, desde el momento de su fundación, lleva en su ADN la participación de la mujer en el mundo empresarial y laboral. Fue fundada por dos mujeres hace 40 años, liderada durante todo ese tiempo por mujeres y una participación consistentemente mayoritaria de mujeres, no solo es su junta directiva, sino también en su equipo de liderazgo y en toda la estructura de la organización”, manifestó Marcela Londoño, Gerente general de Eficacia.

“Tenemos una operación en Colombia con más de 16 mil empleados activos en promedio al mes, lo que implica, generar oportunidades laborales a una población que es bastante diversa: desde lo cultural, lo étnico, lo socioeconómico, lo generacional, la identidad de género, etc. Esto nos motiva estratégicamente a entender y promover la inclusión y equidad. No solo como un compromiso social, sino la garantía para nuestros clientes de contar con equipos eficientes y productivos que operen nuestras soluciones. Explica Londoño.

El mensaje de la compañía para las empresas que quieren avanzar en este camino es claro: No se necesita un plan perfecto, sino voluntad desde la alta gerencia y sus órganos de gobierno corporativo, para abrir espacios y escuchar. La diversidad no es una moda; es una decisión estratégica que impacta la sostenibilidad del negocio. Cada acción, por pequeña que sea, suma.

