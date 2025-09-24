Suscribirse

Cápsula

Empresa colombiana, la única certificada en integrar estrategias de sostenibilidad y marketing con propósito

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 7:17 p. m.
Empresa B Certificada en el país especializada en integrar estrategias de sostenibilidad y marketing con propósito
Empresa B Certificada en el país especializada en integrar estrategias de sostenibilidad y marketing con propósito | Foto: Cortesía

Hoy en día, los consumidores exigen coherencia entre lo que una marca comunica y lo que realmente hace. La época de transmitir únicamente buenas intenciones sin resultados visibles y medibles quedó atrás. Ahora, las empresas deben enfocar sus esfuerzos en el marketing con propósito: un enfoque que permite generar modelos de sostenibilidad transversales, construir reputación, conectar genuinamente con sus audiencias y dejar una huella tangible en el entorno.

En este sentido, GreenSouls Global es la primera y única Empresa B Certificada en el país especializada en integrar estrategias de sostenibilidad y marketing con propósito a través de experiencias transformadoras, gracias a una metodología que conecta sostenibilidad, storytelling y acción real.

GreenSouls Global se puso en la tarea de identificar los errores más comunes que cometen las empresas al momento de hacer sus estrategias de sostenibilidad donde hacer acciones desarticuladas que no responden a una estrategia de fondo y el no medir ni reportar el impacto real, lideran la lista.

El resultado es desconfianza, desgaste reputacional y una desconexión con las audiencias más conscientes. “Rápidamente entendimos que el verdadero cambio requiere estructura, modelo, mediciones y escala. Evolucionamos hacia una empresa con un enfoque profesional y multidisciplinario, capaz de integrar la sostenibilidad con estrategias de comunicación, logística, contenido y marketing con causa. La certificación como Empresa B fue una consecuencia natural de ese camino: nos valida como una organización que no solo genera ingresos, sino también impacto medible”, explica Camilo Jaramillo, director y cofundador de GreenSouls Global.

Entre los casos de éxito que respaldan su metodología se encuentra el proyecto con ISDIN, en las guarderías de coral en San Andrés donde involucraron comunidades locales, formaron a voluntarios, generaron contenido documental de alto valor, con lo que la marca no solo compensa su huella ambiental, sino que se posicionó como una empresa que respeta y protege la belleza natural del país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

2. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

3. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

4. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

5. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpresasMarketing

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.