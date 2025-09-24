Empresa colombiana, la única certificada en integrar estrategias de sostenibilidad y marketing con propósito

Hoy en día, los consumidores exigen coherencia entre lo que una marca comunica y lo que realmente hace. La época de transmitir únicamente buenas intenciones sin resultados visibles y medibles quedó atrás. Ahora, las empresas deben enfocar sus esfuerzos en el marketing con propósito: un enfoque que permite generar modelos de sostenibilidad transversales, construir reputación, conectar genuinamente con sus audiencias y dejar una huella tangible en el entorno.

En este sentido, GreenSouls Global es la primera y única Empresa B Certificada en el país especializada en integrar estrategias de sostenibilidad y marketing con propósito a través de experiencias transformadoras, gracias a una metodología que conecta sostenibilidad, storytelling y acción real.

GreenSouls Global se puso en la tarea de identificar los errores más comunes que cometen las empresas al momento de hacer sus estrategias de sostenibilidad donde hacer acciones desarticuladas que no responden a una estrategia de fondo y el no medir ni reportar el impacto real, lideran la lista.

El resultado es desconfianza, desgaste reputacional y una desconexión con las audiencias más conscientes. “Rápidamente entendimos que el verdadero cambio requiere estructura, modelo, mediciones y escala. Evolucionamos hacia una empresa con un enfoque profesional y multidisciplinario, capaz de integrar la sostenibilidad con estrategias de comunicación, logística, contenido y marketing con causa. La certificación como Empresa B fue una consecuencia natural de ese camino: nos valida como una organización que no solo genera ingresos, sino también impacto medible”, explica Camilo Jaramillo, director y cofundador de GreenSouls Global.