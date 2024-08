Estos son los libros de negocios que, según la consultora McKinsey, usted no se puede perder en 2024

La consultora McKinsey & Company, especializada en ofrecer asesoramiento estratégico a empresas y organizaciones, ha recopilado una lista de libros de negocios para aquellos que busquen estar al día con las nuevas dinámicas de este sector. Las recomendaciones, sugeridas por líderes empresariales y ejecutivos de diversas industrias, ofrecen una visión amplia de los desafíos y oportunidades del entorno empresarial actual.

Entre los libros destacados se encuentra Outlive: The Science & Art of Longevity, el más mencionado por los líderes, que profundiza en la ciencia de la longevidad. Por su parte, Design Social Change: Take Action, Work Toward Equity, and Challenge the Status Quo es el favorito de Lila Ibrahim, COO de Google Deep Mind, y ofrece herramientas para crear un cambio social equitativo.

La lectura de libros recomendados por líderes globales puede ofrecer nuevas perspectivas sobre el liderazgo y la innovación. | Foto: Getty Images

La lista incluye títulos como The Formula: How Rogues, Geniuses, and Speed Freaks Reengineered F1 into the World’s Fastest-Growing Sport, que narra cómo la Fórmula 1 se reinventó con éxito. Homayoun Hatami, socio de McKinsey, describe esta obra como una lectura fascinante para entender la reinvención de esta industria deportiva. También se destaca How Legendary Leaders Speak, recomendado por Assel Zhanassova, CEO de Kazpost, quien lo considera esencial para líderes que deseen mejorar su capacidad de comunicación.

Para aquellos interesados en historias inspiradoras de emprendimiento, Inner Drive: From Underdog to Global Company, narra el surgimiento de una empresa tecnológica desde cero. En el mismo ámbito, The Journey of Leadership, publicado por Penguin Random House, explora los desafíos internos que enfrentan los CEOs en su camino hacia el éxito, una lectura complementaria a CEO Excellence, otro bestseller de McKinsey.