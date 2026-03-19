En Colombia, la recuperación de saldos a favor generados por pagos anticipados de impuestos o por beneficios como la devolución del IVA representa un reto para muchas empresas. Aunque la normativa establece procedimientos para solicitar estos recursos, en la práctica los trámites suelen estar sujetos a revisiones, requerimientos adicionales y tiempos de respuesta prolongados.

Estos saldos a favor son relevantes para la liquidez empresarial, pero su recuperación requiere cumplir estrictamente con los requisitos, entregar información consistente y dar seguimiento constante a los procesos ante la autoridad tributaria.

En este contexto han surgido firmas especializadas en la gestión de estos recursos, que brindan acompañamiento técnico a las empresas durante los trámites. Clevertax Assessment, fundada en junio de 2024, se enfoca exclusivamente en devoluciones y actualmente atiende a más de 50 clientes a nivel nacional.

“Hemos logrado consolidarnos como líderes porque, para evitar conflictos con otras firmas de asesoría tributaria, nos enfocamos exclusivamente en devoluciones y promovemos un enfoque colaborativo. Hoy no solo gestionamos las devoluciones de nuestros clientes, sino también las de clientes de otras firmas que confían en nuestra capacidad para destrabar procesos”, afirmó Christian Quiñonez, socio fundador.

El experto señala que inconsistencias en la información, cruces de datos y verificaciones adicionales por parte de la administración tributaria son los principales factores que complican la recuperación de saldos a favor.

A pesar de estas dificultades, la gestión de saldos a favor continúa siendo un aspecto central en la relación entre las empresas y la administración tributaria en Colombia.