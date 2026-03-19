CÁPSULA

Saldos a favor: ¿es posible que las empresas recuperen sus recursos tributarios?

La devolución de saldos a favor sigue siendo un proceso complejo por requisitos y revisiones de la administración tributaria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 10:20 a. m.
Sede de la Dian. (Imagen de referencia)
Sede de la Dian. (Imagen de referencia) Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

En Colombia, la recuperación de saldos a favor generados por pagos anticipados de impuestos o por beneficios como la devolución del IVA representa un reto para muchas empresas. Aunque la normativa establece procedimientos para solicitar estos recursos, en la práctica los trámites suelen estar sujetos a revisiones, requerimientos adicionales y tiempos de respuesta prolongados.

Estos saldos a favor son relevantes para la liquidez empresarial, pero su recuperación requiere cumplir estrictamente con los requisitos, entregar información consistente y dar seguimiento constante a los procesos ante la autoridad tributaria.

En este contexto han surgido firmas especializadas en la gestión de estos recursos, que brindan acompañamiento técnico a las empresas durante los trámites. Clevertax Assessment, fundada en junio de 2024, se enfoca exclusivamente en devoluciones y actualmente atiende a más de 50 clientes a nivel nacional.

“Hemos logrado consolidarnos como líderes porque, para evitar conflictos con otras firmas de asesoría tributaria, nos enfocamos exclusivamente en devoluciones y promovemos un enfoque colaborativo. Hoy no solo gestionamos las devoluciones de nuestros clientes, sino también las de clientes de otras firmas que confían en nuestra capacidad para destrabar procesos”, afirmó Christian Quiñonez, socio fundador.

Cápsulas

La apuesta del Grupo Aval para conectar a miles de colombianos con el empleo formal

Cápsulas

ELISE Alpha: la apuesta gratuita de La Sabana para medir el liderazgo empresarial con IA

Cápsulas

Comercio unificado en una sola plataforma gana terreno en el retail ante nuevos hábitos de consumo

Cápsulas

Energía solar sin inversión inicial gana terreno en Colombia bajo el modelo PPA

Cápsulas

Cerro Matoso denuncia que completó tres días de bloqueos que tienen frenada su operación

Cápsulas

Patria alista nuevo fondo de crédito privado en América Latina ante déficit de financiamiento corporativo

Cápsulas

Terpel crece en rentabilidad: así se movieron sus negocios en 2025

Empresas

Gobierno nacional señala que empresas del carbón no asistieron a la mesa de diálogo convocada en Valledupar

Cápsulas

Consumo masivo en Colombia crecería 10 %, impulsado por un ‘shopper’ más estratégico y multicanal

Macroeconomía

Unas 391 empresas se quebraron en 2025, según datos de la SuperSociedades: han sido más de 1.000 en los últimos 4 años

El experto señala que inconsistencias en la información, cruces de datos y verificaciones adicionales por parte de la administración tributaria son los principales factores que complican la recuperación de saldos a favor.

A pesar de estas dificultades, la gestión de saldos a favor continúa siendo un aspecto central en la relación entre las empresas y la administración tributaria en Colombia.

VER MÁS

Empresas