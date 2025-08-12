Cápsula
Gremio agroindustrial lanza plataforma para impulsar el consumo de productos colombianos
La iniciativa busca fortalecer la economía regional y crear una agenda común entre sectores productivos.
El próximo 21 de agosto se presentará en la capital la plataforma “Productos Colombianos que Construyen País”, un proyecto conjunto de los principales gremios del sector agroindustrial y productivo que busca promover el consumo consciente de bienes nacionales y destacar su aporte al desarrollo económico y social de las regiones.
La alianza reúne a organizaciones como Fedepalma, Fedepapa, Fenavi, Porkcolombia, Fedegán, Adepan, Fedearroz, la Federación Nacional de Cafeteros, Asocaña y Fedepanela, que en conjunto representan a miles de productores en todo el territorio.
El propósito de esta iniciativa es fortalecer los encadenamientos productivos y estrechar la relación entre la industria nacional y los consumidores, promoviendo prácticas sostenibles y un mayor reconocimiento del trabajo de quienes producen en el país.
Durante el lanzamiento, que contará con la presencia de presidentes y directores de cada gremio, se expondrán los pilares estratégicos de la plataforma y las primeras acciones colectivas que se implementarán en los próximos meses. Entre las prioridades están la sostenibilidad ambiental, el desarrollo regional y el incremento de la competitividad frente a los mercados internacionales.
Según sus organizadores, esta plataforma marcará el inicio de una agenda conjunta entre sectores para visibilizar el papel de los productos colombianos en la construcción de un modelo económico más inclusivo y resiliente, en un momento clave para el fortalecimiento de la producción local.