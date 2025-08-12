El próximo 21 de agosto se presentará en la capital la plataforma “Productos Colombianos que Construyen País”, un proyecto conjunto de los principales gremios del sector agroindustrial y productivo que busca promover el consumo consciente de bienes nacionales y destacar su aporte al desarrollo económico y social de las regiones.

La alianza reúne a organizaciones como Fedepalma, Fedepapa, Fenavi, Porkcolombia, Fedegán, Adepan, Fedearroz, la Federación Nacional de Cafeteros, Asocaña y Fedepanela, que en conjunto representan a miles de productores en todo el territorio.

Productores colombianos buscan fortalecer su presencia en el mercado a través de nuevas estrategias de consumo local | Foto: Cortesía 6-11 Café.

El propósito de esta iniciativa es fortalecer los encadenamientos productivos y estrechar la relación entre la industria nacional y los consumidores, promoviendo prácticas sostenibles y un mayor reconocimiento del trabajo de quienes producen en el país.

Durante el lanzamiento, que contará con la presencia de presidentes y directores de cada gremio, se expondrán los pilares estratégicos de la plataforma y las primeras acciones colectivas que se implementarán en los próximos meses. Entre las prioridades están la sostenibilidad ambiental, el desarrollo regional y el incremento de la competitividad frente a los mercados internacionales.