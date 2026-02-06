CÁPSULA

Grupo Ambiente, compañía colombiana, inicia expansión internacional con llegada a México

La compañía consolida su crecimiento sostenido y proyecta su modelo de negocio en nuevos mercados latinoamericanos.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 8:24 p. m.
CEO y fundadora Patricia Vélez
CEO y fundadora Patricia Vélez Foto: Suministrada / API

Grupo Ambiente, compañía colombiana especializada en artículos para el hogar a través de sus marcas Ambiente Gourmet y Ambiente Living, alcanzó un año histórico marcado por la internacionalización y la apertura de mercados estratégicos. Su llegada a México marca el inicio de un plan de expansión que proyecta a la empresa como una marca latinoamericana con visión global.

Con más de 20 años en el mercado, la empresa ha sido reconocida con premios internacionales como el Global Innovation Awards (GIA) 2009-2010 y 2023-2024.

En 2025, Grupo Ambiente registró un crecimiento del 25 %, con más de 100.000 millones de pesos estimados en ventas anuales, según su CEO y fundadora Patricia Vélez. Vélez, abogada de formación, inició su trayectoria empresarial vendiendo productos desde su etapa escolar y, tras experiencia en el sector financiero y automotriz, fundó Ambiente Gourmet en 2005 desde su vivienda en Medellín. Posteriormente, amplió su presencia con tiendas propias, franquicias y alianzas con grandes superficies. Actualmente, la empresa cuenta con más de 60 tiendas en Colombia y presencia en más de 100 puntos de venta en supermercados y tiendas por departamentos.

Tras consolidar su primera expansión internacional en Ecuador, Grupo Ambiente inauguró el 24 de noviembre de 2025 su primera tienda en Polanco, Ciudad de México. La meta es alcanzar 25 tiendas en cinco años. Según Vélez, “México será la plataforma de lanzamiento para llegar a nuevos países de Latinoamérica”, con un plan que incluye Panamá, Guatemala, Costa Rica y Perú.

Para 2026, la compañía proyecta abrir nuevas tiendas en Colombia y desarrollar un modelo experiencial que integrará cafés propios dentro de sus tiendas. “Queremos proyectarnos como una marca latinoamericana con corazón colombiano. Este es solo el comienzo”, concluyó Vélez.

