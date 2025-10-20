Gtd e InfraCorp anuncian alianza para fortalecer la infraestructura digital en América Latina

Con el objetivo de acelerar la transformación digital en Colombia y el continente, la compañía chilena Gtd, especializada en tecnología y telecomunicaciones, anunció una alianza estratégica con InfraCorp, la plataforma de inversiones peruana del Grupo Romero con experiencia en infraestructura crítica. La operación busca impulsar el desarrollo de servicios de digitalización, fortalecer la capacidad tecnológica empresarial y expandirse hacia nuevos mercados estratégicos en América Latina.

La alianza también apunta a consolidar el papel de Colombia como uno de los principales centros de infraestructura digital de la región. Según datos de BNamericas, el país se ubica actualmente como el cuarto hub de data centers más importante de Latinoamérica. Este crecimiento está impulsado por la transformación digital de las empresas y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial. De acuerdo con el 2025 Global Data Center Outlook, el sector crecerá a una tasa compuesta anual del 15 % hasta 2027, con posibilidad de alcanzar el 20 % dependiendo de la disponibilidad de infraestructura y energía.

“Esta asociación nos permitirá acelerar nuestro plan de crecimiento, acompañar los procesos de digitalización de las empresas y consolidarnos como un actor relevante en el negocio de los data centers en Latinoamérica. InfraCorp es un socio estratégico con quien compartimos la visión de largo plazo y el compromiso con la calidad de servicio”, afirmó Manuel José Casanueva, vicepresidente de Gtd.