JumpCube, la compañía de IA respaldada por Amazon, busca consolidar su liderazgo en Colombia en 2025

La inteligencia artificial se ha posicionado como el sector de mayor crecimiento en la industria tecnológica y JumpCube es uno de sus principales protagonistas. La compañía estadounidense, fundada en 2023, ha registrado un aumento superior al 300 % anual y en apenas dos años pasó de ser una promesa emergente a convertirse en un referente regional con operaciones en Colombia, México, Perú, Chile, Estados Unidos e Irlanda, además de contar con más de 50 clientes que utilizan su plataforma.

El motor de este ascenso ha sido AI BPO (Business Process Orchestration), una solución que integra tres tipos de agentes de inteligencia artificial capaces de resolver más del 75 % de los casos de uso en una organización. La herramienta apunta a pymes que necesitan competir con grandes corporaciones mediante la automatización de operaciones, la optimización de recursos y la mejora en la eficiencia.

“Desde el primer día tuvimos claro que la inteligencia artificial debía convertirse en un motor real de crecimiento y aceleración de utilidades para las empresas. No buscábamos sumar desarrollos aislados, sino construir una solución robusta y escalable que generará impacto medible en poco tiempo, y hoy lo estamos logrando”, afirmó Mauricio Lince, cofundador y CEO de la compañía.

El crecimiento ha estado acompañado de alianzas estratégicas, como su rol de socio avanzado de Amazon Web Services (AWS) en inteligencia artificial generativa. Además, está en proceso de obtener la certificación SMB, reconocimiento que en Latinoamérica solo ostentan unas pocas empresas.

“Hemos demostrado que la IA no es solo una herramienta de automatización, sino un multiplicador real de las utilidades empresariales. En todos los casos de uso hemos logrado resultados medibles que fortalecen el crecimiento de nuestros clientes”, agregó Lince.