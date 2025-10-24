Suscribirse

KIA y GreenSouls inauguran el primer parque público de la marca en Colombia

Este espacio combina sostenibilidad y regeneración urbana.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 12:52 a. m.
Parque de Kia y Green Souls.
Parque de Kia y Green Souls. | Foto: Cortesía

Un lote subutilizado junto al estadio Eduardo Santos hoy es un símbolo de transformación urbana, sostenibilidad y propósito. Así se vivió la apertura de KIA Parks Santa Marta, el primer parque público de la marca en Colombia, diseñado, construido y operado en alianza con GreenSouls.

Más de 5.100 m² fueron intervenidos con criterios de inclusión, circularidad y diseño regenerativo: canchas múltiples, zona pet-friendly, juegos infantiles fabricados con plástico 100 % reciclado, rampas de acceso, señalización inclusiva, espacios biosaludables y más. El parque beneficiará a más de 3.000 personas al mes e impacta directamente 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los tres ejes ESG: ambiental, social y de gobernanza.

“En GreenSouls demostramos que la sostenibilidad no es una campaña. Es un modelo real que se construye, se mide y se comunica con propósito. Nuestro trabajo es transformar causas en experiencias visibles, medibles y memorables, que conectan a las marcas con lo mejor que pueden ser para el mundo”, aseguró Camilo Jaramillo, CEO de GreenSouls.

KIA Parks Santa Marta es solo el primer paso. El modelo ya proyecta nuevas versiones en otras ciudades del país y de la región. GreenSouls continúa consolidando su modelo como el mayor referente de sostenibilidad aplicada, con propósito y narrativa, en América Latina.

