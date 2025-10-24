KIA y GreenSouls inauguran el primer parque público de la marca en Colombia

Un lote subutilizado junto al estadio Eduardo Santos hoy es un símbolo de transformación urbana, sostenibilidad y propósito. Así se vivió la apertura de KIA Parks Santa Marta, el primer parque público de la marca en Colombia, diseñado, construido y operado en alianza con GreenSouls.

Más de 5.100 m² fueron intervenidos con criterios de inclusión, circularidad y diseño regenerativo: canchas múltiples, zona pet-friendly, juegos infantiles fabricados con plástico 100 % reciclado, rampas de acceso, señalización inclusiva, espacios biosaludables y más. El parque beneficiará a más de 3.000 personas al mes e impacta directamente 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los tres ejes ESG: ambiental, social y de gobernanza.

“En GreenSouls demostramos que la sostenibilidad no es una campaña. Es un modelo real que se construye, se mide y se comunica con propósito. Nuestro trabajo es transformar causas en experiencias visibles, medibles y memorables, que conectan a las marcas con lo mejor que pueden ser para el mundo”, aseguró Camilo Jaramillo, CEO de GreenSouls.