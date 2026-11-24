Las mujeres ocupan el 34,6 % de los cargos de alta gerencia en América Latina, según el informe Closing the Gender Gap in Senior Leadership, publicado en 2026 por el Foro Económico Mundial, LinkedIn y Egon Zehnder. La cifra evidencia los desafíos que persisten en materia de participación femenina en posiciones directivas.

En este contexto, el Colegio Las Pachas, institución educativa femenina bilingüe de Bogotá, incorporó durante los últimos cinco años estándares internacionales a su propuesta académica para preparar a sus estudiantes en diferentes contextos educativos y profesionales.

Su modelo integra tres referentes: el título de Bachiller Nacional Colombiano, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IBDP) y la acreditación institucional de Cognia, organización que evalúa la calidad de las instituciones educativas.

Según el colegio, el porcentaje de egresadas que ingresó a universidades en el exterior pasó del 26 % en 2023 al 39 % en 2026. Entre los destinos figuran la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos; la Universidad de Edinburgh, en Reino Unido; y la Universidad de Alberta, en Canadá.

“Más que la acumulación de certificados, la propuesta busca que las jóvenes se familiaricen con diferentes exigencias educativas y desarrollen competencias que puedan aplicar dentro y fuera del país. El programa del IB, por ejemplo, hace un fuerte énfasis en el pensamiento crítico, la investigación, la autonomía, la comunicación y la comprensión de otras culturas”, señala Ángel Valderrama, coordinador de IB en Las Pachas.

La institución también ofrece College Counseling, un programa que acompaña a las estudiantes desde séptimo hasta duodécimo grado en la elección de universidades y programas académicos.

En Colombia, las mujeres ocupaban el 25,6 % de los puestos en las juntas directivas de los emisores de valores en 2025. Sin embargo, solo el 13,2 % de esas compañías tenía una mujer en la presidencia ejecutiva, según un informe de la Universidad de San Buenaventura divulgado en 2026.