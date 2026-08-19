La mente detrás del clúster que reúne a más de 125 marcas de moda colombiana

La industria de la moda colombiana enfrenta un escenario de competencia internacional que exige a las empresas fortalecer sus capacidades más allá del diseño y la innovación. En este contexto, David Rojas, consultor, estratega y creador del pódcast Esto es Fashion eCommerce, ha desarrollado un clúster que reúne a más de 125 marcas de distintas ciudades del país.

Stradabrand, Remanence, Chamela, BABALU, URA Industries, Alien Jeans, Ters y Valaruzo hacen parte de esta red, junto con otras empresas que buscan ampliar su participación en el mercado.

“Para estas empresas, escalar implica mucho más que desarrollar un buen producto: requiere acceso a conocimiento especializado, tecnología, conexiones empresariales, formación y herramientas que les permitan profesionalizar sus operaciones”, señala Rojas.

A través de Fashion eCommerce, el consultor ha desarrollado eventos propios y colaboraciones con organizaciones como Inexmoda, Comfama, la Feria EFFIX, la Cámara de Comercio, el Clúster de Moda y Santander Fashion Week. Estos espacios están orientados al intercambio de experiencias, conocimiento de nuevas tecnologías y generación de conexiones entre empresarios y emprendedores del sector.

Además, creó Fashion eCommerce La Academia, una plataforma que conecta a emprendedores y empresarios con expertos mediante cursos, workshops, clases magistrales y mentorías. La iniciativa aborda temas relacionados con comercio electrónico, marketing, gestión empresarial, tecnología e inteligencia artificial.

Según datos de Inexmoda, en 2025 Colombia registró importaciones por US$4.730 millones, en un contexto de competencia para la industria nacional.

El ecosistema de Fashion eCommerce trabaja en cuatro frentes: conversar, ejecutar, conectar y educar. Su alcance incluye marcas de Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Cúcuta y Villavicencio, entre otras ciudades.

“Más que sumar marcas por volumen, buscamos agruparnos con empresas que quieran construir comunidad, fortalecer sus canales, entender sus indicadores, exportar, conectarse con aliados estratégicos y salir al mundo con una propuesta más sólida”, destaca Rojas.

El acompañamiento también contempla omnicanalidad, comercio unificado, pauta en Meta, TikTok y Google, desarrollo y administración de páginas web, email marketing, gestión de WhatsApp e integración de agentes de inteligencia artificial.

El objetivo de Rojas es reducir la brecha entre las marcas locales e internacionales. Para ello, plantea que el crecimiento del ecosistema se refleje en resultados como el fortalecimiento empresarial, las exportaciones y la consolidación de las compañías colombianas en mercados internacionales.