Liderazgo colombiano en multinacional de videojuegos. Supervisará operaciones locales, en Centroamérica y el Caribe

El colombiano Delio Molina asumirá la dirección de Centroamérica, el Caribe y Colombia en un contexto de crecimiento sostenido del mercado de videojuegos

Redacción Economía
8 de septiembre de 2025, 8:46 p. m.
Delio Molina, Country Manager de Razer para Centroamérica, el Caribe y Colombia.
Delio Molina, Country Manager de Razer para Centroamérica, el Caribe y Colombia. | Foto: Razer

La industria de los videojuegos atraviesa un momento de expansión a nivel global. En 2024 generó ingresos por US$187,7 mil millones, con una proyección de US$188,9 mil millones para 2025, de acuerdo con la firma de investigación Newzoo. En Colombia el sector ya supera a los US$450 millones y crece a un ritmo cercano al 9.5% anual, con más del 60% de la población vinculada de alguna manera el ecosistema gamer.

En medio de este panorama, el colombiano Delio Molina fue designado como responsable de liderar la estrategia de una de las principales compañías de la industria en Centroamérica, el Caribe y Colombia. Su trayectoria de más de 15 años en el sector de consumo y tecnología lo ha llevado a ocupar posiciones clave en multinacionales como Nestlé y Sony.

Según el DANE, al menos el 60% de los colombianos interactúa con un videojuego, ya sea jugándolo o viéndolo en alguna plataforma de streaming. | Foto: Getty Images

Entre los retos que enfrentará están consolidar la presencia en mercados estratégicos, generar alianzas con distribuidores y operadores de comercio electrónico y adaptar las estrategias globales a las particularidades locales de cada país.

“La industria gamer está en plena transformación y atravesamos un punto de inflexión sin precedentes. El momento actual marca el inicio de una sinergia poderosa entre inteligencia artificial, análisis de datos y experiencia gamer, que no solo transformará nuestra manera de jugar, crear y competir, sino que redefinirá el rol del gaming en la vida de millones de personas”, afirmó Delio Molina, country manager de Razer para Centroamérica, el Caribe y Colombia.

El crecimiento del sector en América Latina no solo representa una oportunidad económica, sino también un espacio para que el talento regional logre mayor visibilidad en la toma de decisiones de una industria que continúa ampliando su impacto cultural y social.

