Suscribirse

Cápsulas

Lluvias atípicas en Caldas y Risaralda dejan más de $17 mil millones en indemnizaciones para caficultores

Más de 8.000 productores recibieron apoyos económicos tras las afectaciones climáticas del año.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 4:57 p. m.
Ahora es posible comprarle café directamente a los caficultores nacionales de las distintas regiones, a través del marketplace Compro café de Colombia, que promueve La Federación. La descripción de cada producto en el portal funciona como una guía para dar a conocer los distintos sabores que se pueden descubrir en una taza de café producida en el país.
Productores del departamento de Caldas y Risaralda, gracias a Café Seguro de Seguros Bolívar, reciben más de 17 mil millones de pesos como apoyo por la ocurrencia de eventos climáticos extremos,. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las lluvias atípicas registradas durante el primer semestre del año en Caldas y Risaralda generaron afectaciones significativas en la producción cafetera, lo que llevó a la activación de un mecanismo de protección climática, conocido como Café Seguro de Seguros Bolívar, que hoy beneficia a 8.060 productores de la región con más de 17.883 millones de pesos en indemnizaciones.

Los recursos fueron desembolsados a través de un seguro paramétrico que opera con base en datos satelitales y mediciones de precipitación. Esta herramienta ha permitido agilizar el proceso de compensación para los productores afectados, garantizando la continuidad de sus actividades y la estabilidad de sus ingresos.

Según información oficial, el 81 % de los caficultores beneficiados pertenece al Programa AAA de Nespresso, iniciativa que promueve prácticas sostenibles y busca fortalecer la calidad del café y los medios de vida de las comunidades rurales. Este grupo recibió un total de 15.796 millones de pesos.

El trabajo articulado entre entidades del sector agrícola, organizaciones de la cadena cafetera y cooperativas de productores del Norte de Caldas, Alto Occidente, Aguadas, Anserma y Manizales fue fundamental para facilitar el acceso al Incentivo al Seguro Agropecuario del Gobierno Nacional y asegurar el flujo de recursos hacia los productores.

Vista superior horizontal de manos de un hombre irreconocible sosteniendo café rojo recién hecho al aire libre.
Seguros Bolívar junto a otras entidades permitieron el acceso al Incentivo del Gobierno Nacional y el pago de las indemnizaciones a los productores cafeteros. | Foto: Getty Images

Las precipitaciones excesivas impactaron más de diez municipios, entre ellos Aguadas, Anserma, La Merced, Manzanares, Neira, Pácora, Riosucio y Salamina. En promedio, cada productor recibió alrededor de 2,2 millones de pesos para mitigar las pérdidas generadas por la alteración climática.

“Estos apoyos demuestran la relevancia de fortalecer los mecanismos de mitigación del riesgo y la resiliencia del campo colombiano”, afirmó Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar.

La prima del seguro se cubrió gracias a aportes de diferentes actores, entre ellos programas privados, el Incentivo al Seguro Agropecuario administrado por FINAGRO y las cooperativas de caficultores. El modelo utilizado permite activar pagos automáticos basados en información climática remota, asegurando que las indemnizaciones lleguen a quienes realmente enfrentan pérdidas por fenómenos naturales.

Este proceso se consolida como una muestra del papel que juegan los instrumentos de gestión del riesgo en un contexto marcado por la creciente variabilidad climática y los retos que plantea para la ruralidad colombiana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

2. Cambio Radical y la alianza Alma conformarán listas conjuntas al Congreso, así se organizarían

3. “Petro es el jefe de los narcotraficantes”: el presidente teme que EE. UU. aliste una acusación formal en su contra

4. ‘El Puma’ fue bajado de un avión tras incómodo altercado; video dejó en evidencia reacción de la tripulación

5. Millonarios rompió el marrano: subió oferta por fichaje de lujo y sería un hecho para 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LluviasCaficultores afectacionesClimaSeguros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.