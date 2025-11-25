Suscribirse

NACIÓN

Ideam entrega el pronóstico del clima para hoy martes, 25 de noviembre; a alistar sombrilla en estas zonas del país

Las lluvias no han cesado en varias regiones, lo que ha provocado algunas emergencias.

Redacción Nación
25 de noviembre de 2025, 11:18 a. m.
Lluvias en Colombia
Imagen de referencia. | Foto: Colprensa

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para hoy martes, 25 de noviembre, se prevé una tendencia de condiciones mayormente nubosas para las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonia y, en menor grado, para el Caribe.

“Se esperan lluvias importantes para sectores de Vaupés, Vichada, Arauca, oriente de Casanare, norte de Amazonas, oriente de Caquetá y de Putumayo, algunas zonas Chocó, sur de Tolima, occidente de Antioquia, sur de Santander, occidente de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca; lluvias de menor intensidad se esperan en Meta, Guaviare, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío”, agregó el Ideam.

Contexto: Meteorólogo Max Henríquez lanzó advertencia: “Y no es de extrañar”

Desde esa entidad también advirtieron que este martes se presentarán lluvias en el occidente y sur de Córdoba, área de la sierra nevada de Santa Marta, Bolívar, Cesar y Magdalena.

“En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre ligero a parcialmente nublado y posibles lluvias transitorias en el área”, se agregó.

El clima en Bogotá

En cuanto al clima en la capital del país, el Ideam estima para este martes cielo entre parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

No obstante, en la tarde se espera cielo mayormente nublado con lluvias sectorizadas en el norte y occidente de la ciudad, en localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa.

“La temperatura máxima estimada es de 20 °C. En la noche se estima cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el norte y oriente de la ciudad“, se destacó desde el Ideam.

El pronóstico del clima para algunas ciudades

  • Barranquilla: Se prevé cielo escasamente nublado con predominio de tiempo seco a lo largo de la jornada, no se descartan lloviznas de corta duración en la tarde. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Cielo ligero a parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante la jornada. (T. máx.: 32 °C).
  • Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lluvias de variada intensidad durante la jornada. (T. máx.: 27 °C).
  • Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 19 °C).
  • Bucaramanga: cielo parcialmente nublado con posibles lluvias ligeras y ocasionales en horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Condiciones parcial a mayormente nubladas con lluvias ligeras y esporádicas eb la tarde. (T. máx.: 29 °C).

