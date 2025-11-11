Magnex se consolida como socio estratégico de TGP en Perú con la adjudicación de un contrato de mantenimiento por 7 años

Magnex se adjudicó nuevo contrato por parte de Transportadora de Gas del Perú (TGP), teniendo como objetivo seguir desarrollando los servicios de mantenimiento, geotecnia y atención de emergencias del sistema de transporte de gas natural más importante del país, labor que realiza como parte del contratista actual desde el año 2021.

El nuevo contrato, que se iniciará en junio de 2026, tendrá una duración de siete años y comprenderá las operaciones que TGP ejecuta en una desafiante geografía que atraviesa la costa, sierra y selva del Perú. El sistema de ductos, conformado por un gasoducto y un ducto de líquidos de gas natural, parte de la zona de Camisea, (distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco) y llega hasta Lima sumando una extensión de más de 1,200 kilómetros y alcanzando una altitud de hasta 4,880 metros sobre el nivel del mar, en su punto más alto.

“Este contrato reafirma la confianza de TGP en nuestra capacidad técnica, respaldo internacional y compromiso con la excelencia operativa. En Magnex trabajamos para ser el aliado estratégico que nuestros clientes necesitan en sus operaciones críticas. Además, Magnex prevé contar con la colaboración técnica de Worley, empresa reconocida por su experiencia en ingeniería e innovación”, afirmó Duván Castañeda, director de Magnex en Perú.

“Magnex ha demostrado ser un socio confiable, con experiencia comprobada y capacidad para operar en condiciones exigentes. Estamos seguros de que su trabajo seguirá contribuyendo significativamente a la continuidad y seguridad de nuestras operaciones, las que desarrollamos desde hace dos décadas con un factor de disponibilidad del 99.99%, llevando el gas natural con el que se genera la mitad de la energía eléctrica que se consume en el Perú y con el que domicilios, comercios, industrias y vehículos se benefician cada día”, señaló José Fernando Saravia, Gerente Senior de Cadena de Abastecimiento de TGP.