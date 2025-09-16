Cápsula
MinCiencias renueva reconocimiento a una empresa del sector industrial como altamente innovadora, ¿cuál es?
La compañía destacó avances en investigación, desarrollo e innovación, además de haber fortalecido vínculos con el ecosistema científico y tecnológico del país.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) anunció la renovación del reconocimiento de Empresa Altamente Innovadora (EAI) a Corona, a través de Colcerámica, por un periodo de tres años. La distinción, otorgada por primera vez en 2021, resalta la capacidad de la organización para sostener procesos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), y la ratifica como un actor relevante dentro del ecosistema científico y tecnológico de Colombia.
Según la resolución de MinCiencias, Corona mostró avances concretos en:
- Introducción continua de productos y procesos mejorados para los sectores de hogar y construcción.
- Uso de metodologías como Product Life Cycle Management (PLM) para optimizar el desarrollo de nuevos materiales y líneas de producción.
- Gestión efectiva de recursos financieros destinados a I+D+I y la consolidación de alianzas con centros de investigación y empresas extranjeras.
“Este reconocimiento es un testimonio del talento y la dedicación de nuestro equipo en Colombia, siempre buscando transformar vidas a través de espacios innovadores”, declaró Andrés Areiza, gerente de innovación de Corona.
El estatus de EAI brinda acceso prioritario a la red del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que abre posibilidades de cofinanciación, intercambio de conocimiento y mayor visibilidad internacional de los proyectos.
Fuentes del sector señalan que la actualización del listado de EAI coincide con los esfuerzos del Gobierno por incentivar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica en la industria nacional. Para Corona, la renovación se traduce en respaldo institucional a su estrategia de innovación, que incluye desde la modernización de procesos productivos hasta el impulso de una cultura organizacional orientada a la creatividad.