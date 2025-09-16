El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) anunció la renovación del reconocimiento de Empresa Altamente Innovadora (EAI) a Corona, a través de Colcerámica, por un periodo de tres años. La distinción, otorgada por primera vez en 2021, resalta la capacidad de la organización para sostener procesos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), y la ratifica como un actor relevante dentro del ecosistema científico y tecnológico de Colombia.

Según la resolución de MinCiencias, Corona mostró avances concretos en:

Introducción continua de productos y procesos mejorados para los sectores de hogar y construcción.

Uso de metodologías como Product Life Cycle Management (PLM) para optimizar el desarrollo de nuevos materiales y líneas de producción.

Gestión efectiva de recursos financieros destinados a I+D+I y la consolidación de alianzas con centros de investigación y empresas extranjeras.

“Este reconocimiento es un testimonio del talento y la dedicación de nuestro equipo en Colombia, siempre buscando transformar vidas a través de espacios innovadores”, declaró Andrés Areiza, gerente de innovación de Corona.

Baño fabricado por Corona, empresa que recibió de MinCiencias la renovación como Empresa Altamente Innovadora. | Foto: Corona

El estatus de EAI brinda acceso prioritario a la red del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que abre posibilidades de cofinanciación, intercambio de conocimiento y mayor visibilidad internacional de los proyectos.