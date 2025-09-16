Suscribirse

MinCiencias renueva reconocimiento a una empresa del sector industrial como altamente innovadora, ¿cuál es?

La compañía destacó avances en investigación, desarrollo e innovación, además de haber fortalecido vínculos con el ecosistema científico y tecnológico del país.

Redacción Economía
16 de septiembre de 2025, 5:42 p. m.
Nievas normas para préstamos del FHA
El reconocimiento de MinCiencias destaca la influencia de la innovación en proyectos habitacionales. | Foto: Getty Images

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) anunció la renovación del reconocimiento de Empresa Altamente Innovadora (EAI) a Corona, a través de Colcerámica, por un periodo de tres años. La distinción, otorgada por primera vez en 2021, resalta la capacidad de la organización para sostener procesos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), y la ratifica como un actor relevante dentro del ecosistema científico y tecnológico de Colombia.

Según la resolución de MinCiencias, Corona mostró avances concretos en:

  • Introducción continua de productos y procesos mejorados para los sectores de hogar y construcción.
  • Uso de metodologías como Product Life Cycle Management (PLM) para optimizar el desarrollo de nuevos materiales y líneas de producción.
  • Gestión efectiva de recursos financieros destinados a I+D+I y la consolidación de alianzas con centros de investigación y empresas extranjeras.

“Este reconocimiento es un testimonio del talento y la dedicación de nuestro equipo en Colombia, siempre buscando transformar vidas a través de espacios innovadores”, declaró Andrés Areiza, gerente de innovación de Corona.

Baño fabricado por Corona, empresa que recibió de MinCiencias la renovación como Empresa Altamente Innovadora.
Baño fabricado por Corona, empresa que recibió de MinCiencias la renovación como Empresa Altamente Innovadora. | Foto: Corona

El estatus de EAI brinda acceso prioritario a la red del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que abre posibilidades de cofinanciación, intercambio de conocimiento y mayor visibilidad internacional de los proyectos.

Fuentes del sector señalan que la actualización del listado de EAI coincide con los esfuerzos del Gobierno por incentivar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica en la industria nacional. Para Corona, la renovación se traduce en respaldo institucional a su estrategia de innovación, que incluye desde la modernización de procesos productivos hasta el impulso de una cultura organizacional orientada a la creatividad.

