Monastery cerrará 2025 con 28 tiendas en Colombia y Estados Unidos; proyecta un crecimiento del 29% en ventas

La marca colombiana Monastery anunció que cerrará 2025 con 28 tiendas físicas en Colombia y Estados Unidos, en el marco de su plan de expansión internacional. La compañía también proyecta un crecimiento del 29 % en ventas al finalizar el año, en línea con las cifras que registra la industria del lujo en el país.

De acuerdo con un informe de Bain & Company, este segmento alcanzará los 1.250 millones de dólares en 2025, consolidando a Colombia como uno de los epicentros emergentes del lujo en América Latina.

En solo un año, Monastery pasó de tener 11 a 25 tiendas en el país, lo que representa un crecimiento del 127 %. A nivel internacional, se ha consolidado con aperturas en Aventura Mall y Sawgrass Mills, en Estados Unidos, y prevé inaugurar próximamente un nuevo punto en Orlando, Florida. También vende en España, República Dominicana, Puerto Rico y Chile, y anunció la apertura de una tienda en Guatemala en 2026.

“Monastery nace de la convicción de que el lujo colombiano puede conquistar el mundo y fortalecer la economía nacional”, afirmó Pedro Castellanos, CEO de la compañía. Añadió que cada apertura “busca generar empleo, fortalecer nuestra industria y mostrar al mundo el talento, la creatividad y la excelencia que caracterizan a nuestro país”.

Actualmente, la empresa emplea a unas 400 personas en Colombia y en el exterior. Sus tiendas en el país están ubicadas en Bogotá, Antioquia, Cartagena, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Pasto, Ipiales y Riohacha.

La firma ha diversificado su portafolio con ropa, calzado producido en Italia, sneakers, chaquetas y gafas, y proyecta lanzar en 2026 una línea de joyería exclusiva en oro, diamantes y esmeraldas, con ediciones limitadas.