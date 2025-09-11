Cápsula
Monastery cerrará 2025 con 28 tiendas en Colombia y Estados Unidos; proyecta un crecimiento del 29% en ventas
La empresa colombiana anunció que consolidará su plan de expansión internacional, en un contexto en el que el mercado de lujo en Colombia alcanzará los 1.250 millones de dólares en 2025.
La marca colombiana Monastery anunció que cerrará 2025 con 28 tiendas físicas en Colombia y Estados Unidos, en el marco de su plan de expansión internacional. La compañía también proyecta un crecimiento del 29 % en ventas al finalizar el año, en línea con las cifras que registra la industria del lujo en el país.
De acuerdo con un informe de Bain & Company, este segmento alcanzará los 1.250 millones de dólares en 2025, consolidando a Colombia como uno de los epicentros emergentes del lujo en América Latina.
En solo un año, Monastery pasó de tener 11 a 25 tiendas en el país, lo que representa un crecimiento del 127 %. A nivel internacional, se ha consolidado con aperturas en Aventura Mall y Sawgrass Mills, en Estados Unidos, y prevé inaugurar próximamente un nuevo punto en Orlando, Florida. También vende en España, República Dominicana, Puerto Rico y Chile, y anunció la apertura de una tienda en Guatemala en 2026.
“Monastery nace de la convicción de que el lujo colombiano puede conquistar el mundo y fortalecer la economía nacional”, afirmó Pedro Castellanos, CEO de la compañía. Añadió que cada apertura “busca generar empleo, fortalecer nuestra industria y mostrar al mundo el talento, la creatividad y la excelencia que caracterizan a nuestro país”.
Actualmente, la empresa emplea a unas 400 personas en Colombia y en el exterior. Sus tiendas en el país están ubicadas en Bogotá, Antioquia, Cartagena, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Pasto, Ipiales y Riohacha.
La firma ha diversificado su portafolio con ropa, calzado producido en Italia, sneakers, chaquetas y gafas, y proyecta lanzar en 2026 una línea de joyería exclusiva en oro, diamantes y esmeraldas, con ediciones limitadas.
Las colecciones de Monastery se presentan dos veces al año, bajo los conceptos internacionales Fall/Winter y Spring/Summer. Cada lanzamiento se acompaña de campañas que integran un relato visual y simbólico. Entre ellas destacan ‘The Race’, que narró la trayectoria de la marca en el mercado; ‘The Throne’, que reforzó su papel como punto de encuentro de su comunidad; “The King”, centrada en la interacción de los actores de su ecosistema; y ‘Horse Beat’, inspirada en el caballo frisón como emblema de fuerza y liderazgo.