Ruta N logra histórica gestión de recursos: $100.000 millones para impulsar la innovación en Medellín

La corporación movilizó 100.000 millones de pesos en 2025 para fortalecer programas de ciencia, tecnología e innovación, así como procesos más transparentes en su gestión.

Redacción Economía
16 de octubre de 2025, 9:20 p. m.
Panorámica de Medellín
Medellín acelera su evolución a través de soluciones innovadoras, conexiones globales y negocios tecnológicos de alto impacto. | Foto: Getty Images

Con una gestión récord de 100.000 millones de pesos durante 2025, la corporación Ruta N busca consolidar a Medellín como un referente en innovación y desarrollo tecnológico. Los recursos estarán destinados a fortalecer iniciativas como GovTech, FutuMed, programas de formación en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, entre otros proyectos que apuntan a conectar el talento local con oportunidades globales.

Según la entidad, esta cifra representa un crecimiento del 30 % en comparación con los últimos ocho años, lo que refleja un avance en la movilización de recursos orientados a soluciones urbanas y tecnológicas de alto impacto.

Crecimiento economía. Inversión
Además, este año la corporación actualizó su proceso de contratación, que no se modificaba desde 2019, lo que promueve una gestión más transparente y eficiente enfocada en resultados. | Foto: Adobe Stock

“Estos recursos nos permiten dinamizar soluciones a los grandes desafíos de la ciudad, acelerar negocios de alto impacto de base tecnológica y fortalecer la conexión con el mundo”, dijo la directora ejecutiva de Ruta N, Carolina Londoño Peláez.

Además de la inversión, la corporación actualizó este año su manual de contratación, que no se modificaba desde 2019, con la adopción del sistema Secop II.

Las convocatorias públicas podrán gestionarse en línea, lo que - según la entidad - permitirá mayor transparencia, trazabilidad y acceso a la información sobre los procesos.

Estas acciones hacen parte del fortalecimiento del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, una figura con la que Medellín busca transformar sus retos urbanos en oportunidades sostenibles y de impacto ciudadano.

