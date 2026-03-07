Subastas digitales ganan espacio en la monetización de activos empresariales en Colombia

En el marco del mes de la mujer, el liderazgo femenino en sectores tradicionalmente vinculados a dinámicas industriales y financieras ha adquirido mayor relevancia en medio de transformaciones en la economía colombiana. En este contexto, la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión de recursos se han convertido en factores clave para la sostenibilidad de las organizaciones.

Parte de estos cambios responde a la adopción de modelos de economía circular, que buscan que activos antes considerados obsoletos recuperen valor productivo en lugar de convertirse en pasivos logísticos. Este enfoque también tiene efectos en los estados financieros de las empresas al permitir la reutilización y comercialización de bienes excedentes.

Dentro de este escenario, el mercado de subastas digitales ha ganado presencia en el ecosistema de comercio electrónico del país. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, este sector registró 684,6 millones de transacciones, lo que representa un aumento del 19,9 % frente a 2024.

En este proceso, Martha Gómez, CEO de la empresa Subastas y Comercio, adaptó al contexto nacional el mecanismo de subastas digitales con el objetivo de facilitar liquidez inmediata a las organizaciones. A partir de su experiencia en el mercado europeo, ha promovido este canal como una herramienta para la venta de activos mediante procesos competitivos y auditables. “El objetivo es sostener el crecimiento sobre bases estructurales con proyección latinoamericana y alineación con tendencias globales de digitalización y reutilización productiva de activos”, señaló.

Según explicó, este sistema permite acceder a precios hasta 30 % por debajo del valor comercial, lo que incentiva la demanda en diversos sectores.

Al cierre de 2025, el mercado de subastas alcanzó un volumen de transacciones de $300.000 millones (US $75 millones) y superó los 150.000 usuarios registrados. Entre los participantes figuran empresas de sectores financiero, servicios públicos y telecomunicaciones, como Banco Davivienda, Seguros SURA, Almacenes Éxito y Renting Colombia.

El segmento automotor registró cerca de 7.500 unidades subastadas, con un crecimiento anual del 17 %. En paralelo, la línea de activos industriales, maquinaria y chatarra aumentó 22 %, con más de 70.000 toneladas movilizadas. Empresas como Ecopetrol y el Grupo de Energía de Bogotá han incorporado estos procesos en sus planes de desmantelamiento e infraestructura.

Para 2026, el sector prevé inversiones en inteligencia artificial y analítica avanzada para optimizar la formación de precios, mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar la participación de compradores internacionales. Estas iniciativas buscan fortalecer el papel de las subastas electrónicas en la gestión y monetización de activos empresariales en la región.