Universidad bogotana estrena sede en Madrid, Cundinamarca. La idea es ofrecer formación técnica y tecnológica

Javeriana TEC abrirá una sede en Madrid (Cundinamarca) con programas diseñados para mejorar la empleabilidad y el desarrollo social en la Sabana Occidente.

Redacción Economía
3 de septiembre de 2025, 9:10 p. m.
Estudiantes en Barranquilla.
Esta estructura académica permite que los programas sean modulares y adaptables a las necesidades y tiempos de cada estudiante, facilitando que puedan combinar estudio y trabajo o cursar varias formaciones de forma simultánea. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En Madrid, Cundinamarca, se pondrá en marcha Javeriana TEC, una nueva propuesta educativa orientada a la formación técnica, tecnológica y para el trabajo, con el objetivo de responder a las necesidades de jóvenes y empresas de la Sabana Occidente. La sede abrirá oficialmente sus puertas el 30 de agosto de 2025, con programas de educación continua, y en marzo de 2026 habilitará inscripciones para su oferta completa.

La iniciativa busca impactar a municipios como Mosquera, Funza, Facatativá, Bojacá, El Rosal, Subachoque y Zipacón, donde habitan más de 1,1 millones de personas. En esta región, menos de la mitad de los estudiantes que terminan el bachillerato acceden a educación superior, y alrededor del 57% de las vacantes técnicas y tecnológicas quedan sin cubrir.

Pontificia Universidad Javeriana.
Este proyecto nace de la unión entre la Pontificia Universidad Javeriana, Cafam y Unicafam, y cuenta con el respaldo de empresas y organizaciones locales que ven en la educación una herramienta clave para fortalecer la competitividad y el desarrollo social de la Sabana Occidente. | Foto: Pontificia Universidad Javeriana

El proyecto se apoya en un modelo académico flexible y práctico, con tres rutas principales: articulación con colegios, programas diseñados para empresas y cursos abiertos a la comunidad. Con ello se pretende facilitar el acceso a certificaciones laborales, la recapacitación del talento humano y la creación de nuevas oportunidades de emprendimiento.

Contexto: Universidad Javeriana será sede de la primera asamblea internacional de universidades jesuitas en América Latina

La sede ofrecerá más de 20 programas presenciales en áreas clave como gestión de restaurantes, ciberseguridad, innovación sostenible, inteligencia artificial aplicada a la logística, metodologías ágiles, gestión de eventos, cuidado de personas, salud y bienestar, entre otros, pensados para transformar el futuro profesional de los estudiantes y abrirles nuevas oportunidades de crecimiento.

Con esta iniciativa, la Sabana Occidente contará con una alternativa cercana para fortalecer el capital humano y la competitividad regional, ofreciendo a estudiantes y trabajadores la posibilidad de formarse sin tener que desplazarse a otras ciudades.

