Universidad bogotana estrena sede en Madrid, Cundinamarca. La idea es ofrecer formación técnica y tecnológica

En Madrid, Cundinamarca, se pondrá en marcha Javeriana TEC, una nueva propuesta educativa orientada a la formación técnica, tecnológica y para el trabajo, con el objetivo de responder a las necesidades de jóvenes y empresas de la Sabana Occidente. La sede abrirá oficialmente sus puertas el 30 de agosto de 2025, con programas de educación continua, y en marzo de 2026 habilitará inscripciones para su oferta completa.

La iniciativa busca impactar a municipios como Mosquera, Funza, Facatativá, Bojacá, El Rosal, Subachoque y Zipacón, donde habitan más de 1,1 millones de personas. En esta región, menos de la mitad de los estudiantes que terminan el bachillerato acceden a educación superior, y alrededor del 57% de las vacantes técnicas y tecnológicas quedan sin cubrir.

Este proyecto nace de la unión entre la Pontificia Universidad Javeriana, Cafam y Unicafam, y cuenta con el respaldo de empresas y organizaciones locales que ven en la educación una herramienta clave para fortalecer la competitividad y el desarrollo social de la Sabana Occidente. | Foto: Pontificia Universidad Javeriana

El proyecto se apoya en un modelo académico flexible y práctico, con tres rutas principales: articulación con colegios, programas diseñados para empresas y cursos abiertos a la comunidad. Con ello se pretende facilitar el acceso a certificaciones laborales, la recapacitación del talento humano y la creación de nuevas oportunidades de emprendimiento.

La sede ofrecerá más de 20 programas presenciales en áreas clave como gestión de restaurantes, ciberseguridad, innovación sostenible, inteligencia artificial aplicada a la logística, metodologías ágiles, gestión de eventos, cuidado de personas, salud y bienestar, entre otros, pensados para transformar el futuro profesional de los estudiantes y abrirles nuevas oportunidades de crecimiento.