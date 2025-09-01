Suscribirse

Vector Foods supera los $120 mil millones en ventas y proyecta facturar cerca de $50 mil millones al cierre de 2025

Sus marcas MonteRojo y UAU! Snacks han consolidado más de $122 mil millones en ventas en diez años y fortalecen su presencia en Colombia y en 15 países.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 6:20 p. m.
Equipo de Vector Foods
Equipo de Vector Foods | Foto: Suministrada

La empresa colombiana Vector Foods, propietaria de las marcas MonteRojo y UAU! Snacks, reportó ventas acumuladas superiores a 122 mil millones de pesos durante sus diez años de operación. La compañía proyecta cerrar 2025 con ingresos cercanos a los 50 mil millones, tras registrar más de 31 mil millones en 2024.

Actualmente, el 10 % de sus ventas provienen de mercados internacionales, con presencia en 15 países, entre ellos Ecuador, Panamá y Paraguay.

Como parte de su estrategia de diversificación, MonteRojo amplió su portafolio con crispetas bajas en calorías en sabores variados, y cornitos elaborados con maíz en diferentes presentaciones.

Por su parte, UAU! Snacks incorporó al mercado los Ditos, elaborados con maíz y disponibles en sabores variados, además de galletas a base de avena, veganas y enriquecidas con nutrientes.

De acuerdo con José Ricardo Betancur, cofundador y CEO de MonteRojo, “uno de nuestros logros más significativos ha sido lograr que el consumidor no nos reconozca únicamente por nuestras papas, sino por un portafolio diverso, en crecimiento, y que responde a nuevos hábitos de consumo”.

La compañía ha financiado su crecimiento con recursos propios y se propone alcanzar los 100 mil millones de pesos en ventas anuales en los próximos años, consolidando su posición en el segmento de snacks en Latinoamérica.

