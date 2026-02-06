Ventas de cocinas de alta gama crecieron en 2025: “Niveles de satisfacción reflejan el valor que los clientes otorgan”

Durante 2025, Fanáticos por las Cocinas registró un crecimiento en ventas superior al 30 % frente a 2024, consolidando un año de resultados positivos tanto en desempeño comercial como en satisfacción del cliente. Este comportamiento permitió a la compañía superar las metas internas trazadas y fortalecer su posicionamiento dentro del segmento de diseño de cocinas de alta gama.

Como parte de su estrategia de expansión, la empresa logró cobertura a nivel nacional, atendiendo proyectos en distintas regiones del país. Este avance estuvo acompañado del fortalecimiento de su capacidad logística y operativa, lo que le permitió responder de manera eficiente a los requerimientos técnicos, los tiempos de entrega y los estándares de calidad exigidos por sus clientes.

“Actualmente, contamos con un ecosistema sólido de aliados estratégicos que incluye arquitectos, diseñadores de interiores, constructoras y agentes inmobiliarios. A través de convenios estructurados, hemos logrado consolidarnos como un aliado confiable en términos de cumplimiento, calidad y respaldo técnico”, explicó Carolina Rivera, CFO y cofundadora de Fanáticos por las Cocinas.

En el análisis de comportamiento del mercado, la empresa identificó cambios relevantes en las preferencias de los clientes, con una creciente inclinación hacia cocinas abiertas que integran tecnología, innovación y criterios de sostenibilidad. De acuerdo con un informe reciente, cerca del 80 % de los usuarios priorizan soluciones inteligentes, electrodomésticos de alta eficiencia y sistemas orientados a la optimización del consumo de agua y energía.

En cuanto a diseño, durante 2025 se observó una mayor demanda por tonos mate y acabados sobrios, acompañados de electrodomésticos de alta especificación, como hornos a vapor, sistemas de sellado al vacío, lavavajillas de bajo consumo y equipos panelables que se integran de forma discreta al mobiliario.

“Los niveles de satisfacción alcanzados reflejan el valor que los clientes otorgan a la experiencia completa, desde el diseño hasta la ejecución. Por ello, uno de nuestros focos sigue siendo la cercanía con el cliente y el alto nivel de personalización en cada proyecto”, agregó Rivera.

De cara a 2026, la compañía se ha propuesto superar el crecimiento alcanzado en 2025 y mantener una tasa superior al 30 %, apoyada en una mayor participación dentro del segmento premium y en la creciente demanda por cocinas de alto desempeño y diseño personalizado.

“Este año iniciamos con una visión clara y es poder seguir transformando la forma en que las personas viven sus espacios, integrando diseño, tecnología y funcionalidad. Nuestro enfoque está en desarrollar soluciones que respondan a las dinámicas actuales del hogar y acompañen a nuestros clientes en el largo plazo”, concluyó la directiva.