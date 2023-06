Lo último: detenido hombre acusado de causar fatal incendio en centro de migrantes en México que dejó 40 muertos

La Policía Ministerial de la Fiscalía General de México detuvo este viernes a un migrante venezolano acusado de provocar el incendio de un centro de migrantes en Ciudad Juárez a finales de marzo, que causó la muerte de 40 personas y dejó gravemente heridas a 28 más.

De acuerdo con el diario mexicano Excelsior se trata de un migrante venezolano identificado como Carlos Eduardo Colombo Rodríguez. Según la Fiscalía General de la República, el migrante fue detenido por medio de una orden de cateo y otra de aprehensión en Ciudad Juárez, en un lugar no especificado aún, donde se encontraba refugiado en compañía de su familia.

De acuerdo con las declaraciones de testigos, al venezolano se le acusa de haber iniciado el incendio y la orden de detención se dio por el delito de homicidio.

Supuestos miembros del personal se alejan de la celda donde las llamas y el humo comienzan a extenderse, pareciendo ignorar a los inmigrantes detenidos, que están encerrados detrás de la puerta de una celda en un centro de detención en Ciudad Juárez

Los hechos

La Fiscalía General mexicana había solicitado previamente la detención del migrante por el presunto delito de homicidio en perjurio de 40 personas, las cuales se intoxicaron con monóxido de carbono, después de que agentes del Instituto Nacional de Migraciones, INM, los abandonaran sus celdas.

El suceso, ocurrido el 27 de marzo, despertó polémica en México, más aún cuando se publicaron unas imágenes grabadas por una cámara de seguridad en las que se observaba como dos empleados del Instituto Nacional abandonaban las instalaciones, dejando atrás a varios migrantes mientras las llamas avanzaban por el edificio.

Nada que ver

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró desde el primer momento que el suceso había sido provocado por otros migrantes del centro, quienes en protesta ante una posible deportación habrían prendido fuego a sus colchones.

Este es ya el segundo migrante que las autoridades mexicanas arrestan por estar supuestamente involucrado en el suceso, y ahora está previsto que en los próximos días arranque la vista judicial sobre su responsabilidad en los hechos, según recoge el diario local La Jornada.

De acuerdo con imágenes de video que circulan en redes sociales difundidas por algunos medios venezolanos y mexicanos, el joven habría negado tener cualquier relación con los hechos: “Yo no tengo nada que ver, soy inocente señor (…) como yo voy a tener que ver dizque con un homicidio cuando yo no he hecho nada, para eso hay cámaras y todo”, declara el joven según las imágenes.

Debido a que la expansión del incendio se dio por la presunta negligencia de los empleados del centro de migrantes, ya son 10 personas las vinculadas a la investigación. Entre ellos se encuentran un guardia de seguridad privado, un coordinador de grupo, el jefe de Recursos Materiales de la estación migratoria, el comisionado nacional del INM, el director general de Control y Verificación Migratoria, los dos últimos han llevado el proceso en libertad.

Con información de Europa Press*