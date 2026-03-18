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Alerta en sector petrolero por presiones desde sindicatos para tener información sensible de trabajadores, tras resolución

Una fuente anónima le dijo a SEMANA que desde los sindicatos petroleros habrían supuestas presiones para solicitar información como cargos, salarios y otros aspectos, no solo de sindicalizados, sino de la todos los trabajadores.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 1:52 p. m.
Esta es la denuncia que se conoció
Esta es la denuncia que se conoció Foto: Pilar Mejía

Hace algunas semanas, el Gobierno Nacional volvió a estar en el centro de la polémica por cuenta de un decreto que buscaría cambiar la forma en la que los sindicatos y empresas negocian condiciones laborales. Anteriormente, sin el decreto la negociación se hacía principalmente entre empresa y empresa.

Ahora lo que se buscaría es una negociación a un nivel superior, es decir, entre el sector completo, un grupo grande de empresas e incluso a nivel nacional en un sector. Antes, por ejemplo, cada petrolera negociaba con su sindicato y ahora se buscaría que todo el sector petrolero pueda negociar al mismo tiempo.

Ingeniero con uniforme de protección trabajando
Son dos normativas las que cambiarían las situaciones entre sindicatos. Foto: Getty Images

Una de las medidas que más polémica generó fue la del cobro a no sindicalizados. El decreto asegura que si un trabajador no está en el sindicato, pero recibe beneficios de la convención, deberá pagar igualmente una cuota equivalente a la del sindicato.

Un trabajador anónimo de la industria petrolera aseguró en SEMANA que también existe otra resolución, la 3380 de 2025, que ordena la retención de la cuota sindical a trabajadores de la industria de los hidrocarburos que se “beneficien” de una convención colectiva.

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El trabajador aseguró que existen dos vicios legales en estas normativas. Uno de ellos es que las empresas deben reportar información necesaria para identificar beneficiarios, aplicar descuentos y hacer seguimiento. En la práctica y aunque no está explicito en la resolución, las empresas tendrían que entregar datos como el nombre, cargo, y el salario o base para calcular la cuota.

Gas Natural
Esto dice el trabajador anónimo. Foto: zorandim75 - stock.adobe.com

El riesgo en esta información, según lo denunciado por el trabajador, es la posible perfilación del trabajador, discriminación si ha participado o no en el sindicato, además de temas de seguridad para extorsiones.

La fuente que le dio a SEMANA la información e indicó que habría una presunta presión de uno de los sindicatos más grandes dentro de la industria a empresas del sector petrolero para recibir esta información de sus trabajadores.

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De lo contrario, se podrían tener consecuencias como algunos temas legales, el cese de actividades en campo, entre otros.

En los primeros tres meses del año, Ecopetrol ha aportado el 68 por ciento de la demanda de gas en Colombia, según dijo el presidente de la compañía. Ya fueron perforados cuatro de los diez pozos exploratorios previstos para 2025.
Estarían solicitando información a empleados. Foto: adobe stock