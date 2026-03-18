Alerta en sector petrolero por presiones desde sindicatos para tener información sensible de trabajadores, tras resolución

Hace algunas semanas, el Gobierno Nacional volvió a estar en el centro de la polémica por cuenta de un decreto que buscaría cambiar la forma en la que los sindicatos y empresas negocian condiciones laborales. Anteriormente, sin el decreto la negociación se hacía principalmente entre empresa y empresa.

Ahora lo que se buscaría es una negociación a un nivel superior, es decir, entre el sector completo, un grupo grande de empresas e incluso a nivel nacional en un sector. Antes, por ejemplo, cada petrolera negociaba con su sindicato y ahora se buscaría que todo el sector petrolero pueda negociar al mismo tiempo.

Son dos normativas las que cambiarían las situaciones entre sindicatos. Foto: Getty Images

Una de las medidas que más polémica generó fue la del cobro a no sindicalizados. El decreto asegura que si un trabajador no está en el sindicato, pero recibe beneficios de la convención, deberá pagar igualmente una cuota equivalente a la del sindicato.

Un trabajador anónimo de la industria petrolera aseguró en SEMANA que también existe otra resolución, la 3380 de 2025, que ordena la retención de la cuota sindical a trabajadores de la industria de los hidrocarburos que se “beneficien” de una convención colectiva.

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El trabajador aseguró que existen dos vicios legales en estas normativas. Uno de ellos es que las empresas deben reportar información necesaria para identificar beneficiarios, aplicar descuentos y hacer seguimiento. En la práctica y aunque no está explicito en la resolución, las empresas tendrían que entregar datos como el nombre, cargo, y el salario o base para calcular la cuota.

Esto dice el trabajador anónimo. Foto: zorandim75 - stock.adobe.com

El riesgo en esta información, según lo denunciado por el trabajador, es la posible perfilación del trabajador, discriminación si ha participado o no en el sindicato, además de temas de seguridad para extorsiones.

La fuente que le dio a SEMANA la información e indicó que habría una presunta presión de uno de los sindicatos más grandes dentro de la industria a empresas del sector petrolero para recibir esta información de sus trabajadores.

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De lo contrario, se podrían tener consecuencias como algunos temas legales, el cese de actividades en campo, entre otros.