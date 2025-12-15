“Ante la mirada pasiva de la Fiscalía, vías concesionadas se volvieron blanco de grupos armados”: CCI

Un impacto negativo está recayendo sobre los concesionarios que pactaron contratos con el Estado para hacer vías, con la expectativa de recuperar posteriormente los recursos privados puestos para sacar adelante obras que son responsabilidad de un Estado.

Así lo manifestó la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), ante los recientes y reiterados ataques perpetrados contra los que han puesto el hombro para sacar adelante vías y otras obras que son para el desarrollo del país.

Según la CCI, que representa a los concesionarios del país, la escalada de violencia que se ha desatado en los últimos días está impactando de manera directa la operación de las vías del país, ante la ausencia de respuestas efectivas por parte de la Fiscalía General, manifestaron.

Entretanto, “estos hechos que se repiten sin acciones judiciales visibles”, manifestó el gremio de concesionarios.

Recordaron lo sucedido hace una semana, cuando se registró un atentado contra el peaje Cabildo, de la concesión Vías del Nus. De igual manera, mencionaron el reciente ataque contra el peaje Lizama, en la vía que conduce a Barrancabermeja, acción que de manera preliminar ha sido atribuida al ELN.

Juan Martín Caicedo Ferrer saliente presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura CCI | Foto: Bernardo Peña

Mirada pasiva de la Fiscalía